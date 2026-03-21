  • Nora Fatehi Fitness: నోరా ఫతేహి నడుము సీక్రెట్..వ్యాయామం లేకుండా సన్నని నడుము రావాలంటే..ఇలానే సాధ్యం!

Nora Fatehi Fitness: నోరా ఫతేహి నడుము సీక్రెట్..వ్యాయామం లేకుండా సన్నని నడుము రావాలంటే..ఇలానే సాధ్యం!

Nora Fatehi Fitness Secrets: సినీ ఇండస్ట్రీల్లో ఇప్పుడున్న నయా ట్రెండ్స్‌లో హీరోయిన్ల జీరో సైజ్ నడుము ఒకటి. ఇప్పుడొచ్చిన చాలా మంది హీరోయిన్లలో అనేక మంది ఈ సైజ్ జీరో ట్రెండ్‌ను ఫాలో అవుతున్నారు. ఎలాంటి కఠినమైన వ్యాయామం చేయకుండానే నోరా ఫతేహి ఆకట్టుకునే నడుము ఆమె సొంతం అయ్యింది. అయితే ఇంతటి ఫిట్‌నెస్ వెనుకు నోరా ఫాలో అవుతున్న సీక్రెట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సినీ ఇండస్ట్రీల్లో ఇప్పుడున్న నయా ట్రెండ్స్‌లో హీరోయిన్ల జీరో సైజ్ నడుము ఒకటి. ఇప్పుడొచ్చిన చాలా మంది హీరోయిన్లలో అనేక మంది ఈ సైజ్ జీరో ట్రెండ్‌ను ఫాలో అవుతున్నారు. అంత సన్నని నడుము కోసం ఎంతో కఠినమైన డైట్, వ్యాయామాలు చేస్తుంటారు.

అయితే ఈ క్రమంలో 'బాహుబలి' ఫేమ్ నోరా ఫతేహి సన్నని నడుము వెనుక ఉన్న సీక్రెట్స్ ఇప్పుడు బయటపడ్డాయి. ఎలాంటి కఠినమైన వ్యాయామం చేయకుండానే నోరా ఫతేహి ఆకట్టుకునే నడుము ఆమె సొంతం అయ్యింది. అయితే ఇంతటి ఫిట్‌నెస్ వెనుకు నోరా ఫాలో అవుతున్న సీక్రెట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

హీరోయిన్ నోరా ఫతేహికి బెల్లీ డ్యాన్స్ అంటే ఎంతో ఇష్టం. ఈ డ్యాన్స్ శరీరం మొత్తానికి వ్యాయామంలా పనిచేస్తుంది. దీంతో బెల్లీ డ్యాన్స్ వల్ల నడుము చుట్టూ ఉన్న కొవ్వుతో పాటు శరీరంలోని కేలరీలను వెంటనే కరగదీస్తుంది.

కండరాలు బలపడతాయి. అలా ప్రతిరోజూ బెల్లీ డ్యాన్స్ సాధన చేయడం వల్ల సన్నని నడుము మీ సొంతం అవుతుంది.

ఇలా డ్యాన్స్ తో పాటు నోరా ఫతేహి ఫిట్‌నెస్ జాబితాలో పైలేట్స్‌కు కూడా ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ వ్యాయామం శరీర కండరాలను బలపరచడమే కాకుండా, శరీర సౌష్ఠవాన్ని మరింత అందంగా తయారు చేస్తుంది. రోజూ ఈ పైలేట్స్ సాధన చేయడం శరీరాన్ని టోన్డ్‌గా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది. 

నడుముపై ఎక్కువ దృష్టి సారించే నోరా ఫతేహి.. లెగ్ స్ట్రెచెస్, స్క్వాట్స్‌తో పాటు ఇతర వ్యాయామాల ద్వారా తన శరీరాన్ని ఫిట్‌గా ఉంచుకుంటుంది. ఆమె ప్రతిరోజూ జిమ్‌కు వెళ్లడం ఎప్పుడూ మానదు అని నోరా ట్రైనర్ యాస్మిన్ కరాచీవాలా చెప్పారు.

ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు హీరోయిన్ నోరా ఫతేహి వ్యాయామం చేయడమే కాకుండా తన ఆహారంపై కూడా శ్రద్ధ పెడుతుందట. ఆమె ఆహారంలో కార్బోహైడ్రేట్లు, హెల్తీ ఫ్యాట్, ప్రోటీన్, అధిక ఫైబర్, ఇతర పోషక పదార్ధాలు ఉంటాయట. 

Nora Fatehi Nora Fatehi fitness Nora Fatehi diet plan Nora Fatehi Fitness Secrets Nora Fatehi fitness routine belly dancing workout benefits

