Star Heroine:బాలీవుడ్ స్టార్ నటి, డ్యాన్సర్ నోరా ఫతేహీ తన అందం, డ్యాన్స్తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపు సంపాదించుకుంది. అయితే తన సినీ కెరీర్ ప్రారంభ రోజుల్లో ఎదురైన ఒక చేదు సంఘటనను ఆమె ఇటీవల గుర్తు చేసుకుంది. ఓ టాక్ షోలో పాల్గొన్న నోరా, తన తొలి సినిమా షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన గొడవ గురించి ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పింది.
నోరా ఫతేహీ 2014లో విడుదలైన రోర్: టైగర్స్ ఆఫ్ ది సుందర్బన్స్ సినిమాతో బాలీవుడ్లో నటిగా అడుగుపెట్టింది. ఈ సినిమా షూటింగ్ బంగ్లాదేశ్లోని సుందర్బన్స్ అడవుల్లో జరిగింది. ఆ సమయంలో సెట్లో జరిగిన ఒక సంఘటన ఇప్పటికీ తనకు గుర్తుందని ఆమె తెలిపింది.
షూటింగ్ సమయంలో ఓ సహనటుడు తనతో మర్యాదగా ప్రవర్తించలేదని నోరా చెప్పింది. అతని ప్రవర్తన తనకు అసహనం కలిగించడంతో వెంటనే చెంపదెబ్బ కొట్టానని వెల్లడించింది. అయితే అక్కడితో విషయం ముగియలేదని ఆమె తెలిపింది.నోరా కొట్టిన తర్వాత ఆ సహనటుడు కూడా ఆమెపై చేయి చేసుకున్నాడని చెప్పింది. దీంతో ఇద్దరి మధ్య మాటామాటా పెరిగి పెద్ద గొడవగా మారిందని వివరించింది. ఆగ్రహంతో తాను మరోసారి అతడిని కొట్టానని, తర్వాత అతడు తన జుట్టు పట్టుకుని లాగాడని చెప్పింది.
దానికి తాను కూడా ఎదురుదాడి చేశానని నోరా తెలిపింది. అతని జుట్టు పట్టుకుని లాగడంతో ఇద్దరి మధ్య పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారిందని చెప్పింది. సెట్లో ఉన్నవారు షాక్కు గురయ్యారని ఆమె గుర్తు చేసుకుంది. ఈ గొడవను గమనించిన సినిమా దర్శకుడు కమల్ సదానా వెంటనే అక్కడికి వచ్చి ఇద్దరినీ విడదీశారని నోరా తెలిపింది. ఆ తర్వాత పరిస్థితి సాధారణ స్థితికి చేరుకుందని చెప్పింది.
ఈ విషయాలను నోరా, హీరో ఆయుష్మాన్ ఖురానా నటించిన "యాన్ యాక్షన్ హీరో" సినిమా ప్రమోషన్ల సందర్భంగా నిర్వహించిన "ది కపిల్ శర్మ షో"లో వెల్లడించింది. ఆమె చెప్పిన అనుభవం విన్న కపిల్ శర్మ సరదాగా స్పందించగా, ప్రేక్షకులు కూడా ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. అయితే తనతో గొడవపడిన ఆ సహనటుడు ఎవరో మాత్రం నోరా వెల్లడించలేదు. వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల అతని పేరును బయటకు చెప్పలేదని కూడా స్పష్టం చేయలేదు.
నోరా చెప్పిన ఈ సంఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. అభిమానులు ఆమె ధైర్యాన్ని ప్రశంసిస్తూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరోవైపు, సినిమా సెట్లో నటీనటులు ఒకరితో ఒకరు గౌరవంగా ప్రవర్తించడం ఎంత ముఖ్యమో ఈ సంఘటన మరోసారి గుర్తు చేస్తోందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.