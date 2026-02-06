English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Nora Fatehi: 34 ఏళ్ల వయసులో కూడా నాజూకుగా ఉండడానికి కారణం ఆ 5 పనులే అని ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ బయటపెట్టిన హీరోయిన్..!

Nora Fatehi Fitness Secret : బాలీవుడ్ డ్యాన్సర్‌.. హీరోనే నోరా ఫతేహీ అంటేనే ఫిట్ బాడీ, ఆకట్టుకునే డ్యాన్స్ మూవ్స్ గుర్తుకు వస్తాయి. తాజాగా 34 ఏళ్ల వయసు పూర్తి చేసుకున్న నోరా. తన ఫిట్‌నెస్‌కి ఎంత క్రమశిక్షణతో కృషి చేస్తుందో మరోసారి అభిమానులకు చూపించింది. కేవలం డ్యాన్స్‌తోనే కాదు, సరైన వ్యాయామాలు, సమతుల్య ఆహారం వల్లే ఈ ఫిట్‌నెస్ సాధ్యమైందని ఆమె చెబుతోంది.
1 /5

నోరా తన వర్కౌట్‌లో ముఖ్యంగా కోర్ మసిల్స్, కాళ్లు, గ్లూట్స్‌పై ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతుంది. డ్యాన్స్ ఆమెకు సహజంగానే మంచి వ్యాయామం అయినా..జిమ్‌లో చేసే ప్రత్యేక ఎక్సర్‌సైజ్‌లను కూడా మిస్ చేయదు. పైలాటిస్ చేయడం, రెగ్యులర్‌గా జిమ్‌కి వెళ్లడం ఆమె దినచర్యలో భాగమే అంటోంది ఈ నటి.

2 /5

నోరా ఎక్కువగా నమ్మే ఐదు ముఖ్యమైన వ్యాయామాలు ఉన్నాయి. మొదటిది గ్లూట్ బ్రిడ్జ్. ఇది ప్రారంభ స్థాయి వారికి చాలా మంచిది. 

3 /5

నడుము బలం పెంచడంతో పాటు గ్లూట్స్, హ్యామ్‌స్ట్రింగ్స్ బలపడతాయి. రెండోది సింగిల్ లెగ్ డెడ్‌లిఫ్ట్. ఇది కాస్త కఠినమైన వ్యాయామం. బ్యాలెన్స్ పెరగడమే కాకుండా, గ్లూట్స్‌కి మంచి షేప్ ఇస్తుంది.

4 /5

మూడోది ఎయిర్ స్క్వాట్స్. ఎలాంటి యంత్రాలు లేకుండా చేసే ఈ వ్యాయామం తొడలు, కాళ్లు, నడుము భాగాన్ని బలంగా మారుస్తుంది. నాలుగోది డాంకీ కిక్స్. ఇది గ్లూట్స్‌పై నేరుగా పనిచేస్తుంది. నడుము భాగం టోన్ అవ్వడానికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఐదోది హిప్ అబ్డక్షన్. ఈ వ్యాయామం కోర్ మసిల్స్‌ని యాక్టివ్ చేసి, లోయర్ బాడీకి మంచి స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తుంది.

5 /5

ఇవే కాకుండా, నోరా స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్‌తో పాటు కార్డియో కూడా చేస్తుంది. ఎలిప్టికల్ ట్రైనర్, స్టెయిర్ క్లైంబర్ వంటి వ్యాయామాలతో స్టామినా పెంచుకుంటుంది. ఆహారం విషయంలో చాలా కఠినంగా ఉండదని చెప్పే నోరా, అయినా మితంగా తింటూ ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది.

