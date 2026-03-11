English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Aluminium Prices Hike: బంగారం, వెండి కాదు... అందనంత ఎత్తుకు అల్యూమినియం ధరలు..!!

Aluminium Prices Hike: బంగారం, వెండి ధరలు మాత్రమే కాదు.. ఈ లోహాలను పక్కను నెట్టుతూ అల్యూమినియం ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. కమోడిటీ మార్కెట్లో అల్యూమినియం ధరలు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం అల్యూమినియం ధర టన్నుకు 3,400 డాలర్ల కంటే ఎక్కువగా ఉంది. ఇది దాదాపు 4 ఏళ్ల గరిష్ట స్థాయి అని చెప్పాలి. అసలు అల్యూమినియం ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయో తెలుసుకుందాం. 
కమోడిటీ మార్కెట్లో అల్యూమినియం ధరలు గత కొన్ని రోజులుగా గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి. బుధవారం ఎంసీఎక్స్ లో అల్యూమినియం ధర రూ.343 కంటే ఎక్కువగా చేరింది. ఇది ఇటీవలిరోజుల్లో గణనీయమైన స్థాయి. ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం ప్రపంచ మార్కెట్లో బలమైన సెంటిమెంట్, సరఫరా ఆందోళనలు అని చెప్పాలి. అంతర్జాతీయంగా LME (London Metal Exchange)లో అల్యూమినియం ధర టన్నుకు 3,400 డాలర్ల కంటే ఎక్కువగా ఉంది. ఇది దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల గరిష్ట స్థాయి అని చెబుతున్నారు.

అల్యూమినియం ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలుగా.. మధ్యప్రాచ్యంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, సరఫరా అంతరాయాలు ఉన్నాయి. హార్ముజ్ జలసంధి మూసివేయడంవల్ల పర్షియన్ గల్ఫ్ ప్రాంతం నుండి అల్యూమినియం ఎగుమతులు ప్రభావితమయ్యాయి. 

ఈ ప్రాంతం ప్రపంచ అల్యూమినియం ఉత్పత్తిలో దాదాపు 9శాతం వాటా కలిగిన కారణంగా, సరఫరా ఆందోళనలు మరింత పెరిగాయి. చైనా కూడా అధిక సామర్థ్యాన్ని వెంటనే పెంచలేకపోతోంది. అక్కడి ప్రభుత్వం అల్యూమినియం ఉత్పత్తిపై 45 మిలియన్ టన్నుల పరిమితిని విధించింది.  

అదనంగా.. ఇంధన ఖర్చులు పెరగడం, కొన్ని దేశాల్లో ఉత్పత్తి విస్తరణకు సంబంధించిన నియంత్రణ సవాళ్ల కారణంగా, ఇండోనేషియాలో ఉత్పత్తిని వేగంగా పెంచడం సాధ్యంకాదు. అయితే, అల్యూమినియం డిమాండ్ కూడా తగ్గడం లేదు. AI మౌలిక సదుపాయాలు, ఇంధన నిల్వ, సౌర ఫలకాల,  అభివృద్ధి చెందుతున్న పరిశ్రమలలో దీని వినియోగం పెరుగుతోందని గణాంకాలు చూపుతున్నాయి.

మార్కెట్ నిపుణుల ప్రకారం.. సరఫరా ఆందోళనలు ఇంకా కొనసాగుతున్నందున, అల్యూమినియం ధరలు ప్రస్తుతం స్థిరంగా కాకుండా, మరో పీక్స్ వద్ద చేరే అవకాశం ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, చైనా ఉత్పత్తి పరిమితులు.. మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతుంటే, రాబోయే వారాల్లో ధరలు మరింత పెరుగవచ్చని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

