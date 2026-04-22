Gold: బంగారం, వెండి, రాగిని మించి లాభాలు కురిపిస్తున్న లోహం ఇదే.. ఒక్కసారి ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీ దశ తిరిగినట్లే..!!

Gold: భారత కమోడిటీ మార్కెట్లు జోష్ మీదున్నాయి. బంగారం, వెండి, రాగి వంటి ప్రధాన లోహాల్లో భారీ అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి. అయితే వెండి, బంగారం, రాగి ధరలు కాస్త పతనం అవుతున్నప్పటికీ.. అల్యుమినియం అమ్మకాలు మాత్రం ఊపందుకున్నాయి. మల్టీ కమోడీటీ ఎక్స్చేంజీలో అల్యూమినియం ధరలు భారీగా పెరగడంతో ఇన్వెస్టర్ల ద్రుష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
స్పాట్ మార్కెట్లో పెరిగిన డిమాండ్ కారణంగా.. స్పెక్యులేటర్లు మళ్లీ కొనుగోళ్లు ప్రారంభించారు. ఎంసీఎక్స్ లో ఏప్రిల్ డెలివరీ అల్యూమినియం ధర 0.51 శాతం 1.85 రూపాయలు పెరిగి కిలోగ్రాముకు రూ. 365.30కి చేరుకుంది. ఈ మధ్య కాలంలో దీని గరిష్ట స్థాయి రూ. 366.35 కాగా, కనిష్ట స్థాయి రూ. 362.40గా ఉంది. కాగామునుపటి ముగింపు ధర రూ. 363.45గా ఉంది.
అయితే జనవరి 29న అల్యూమినియం ధర రూ. 370 వద్ద సర్వకాలీన గరిష్ఠ స్థాయికి చేరింది. అంటే ఈ లోహం కొత్త రికార్డును నెలకొల్పడానికి కేవలం కొన్ని అడుగుల దూరంలో ఉందని చెప్పవచ్చు.
వినియోగదారుల పరిశ్రమల నుండి పెరిగిన డిమాండ్ కారణంగా ధరలకు మద్దతు లభిస్తోందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఈ పెరుగుదల ధోరణి కొనసాగితే.. రాబోయే రోజుల్లో కొత్త రికార్డులు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. అల్యుమినియం ధరలు భారీగా పెరగడానికి ముఖ్య కారణం పశ్చిమాసియాలో నెలకున్న ఉద్రిక్తతలే కారణమని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా అల్యూమినియం సరఫరాలో గల్ఫ్ దేశాల వాటా సుమారు 9శాతంగా ఉండగా.. అక్కడి ఉద్రిక్తతల కారణంగా ఉత్పత్తి 6శాతం మేర క్షీణించింది. రవాణాపరమైన ఇబ్బందులు, విద్యుత్ అంతరాయాల కారణంగా హోర్ముజ్ జలసంధి చుట్టూ ఉన్న పెద్ద లోహశుద్ధి కర్మాగారాలు పూర్తిగా పనిచేలేకపోతున్నాయి. అయితే రెండవ త్రైమాసికంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 9లక్షల టన్నుల అల్యూమినియం కొరత ఏర్పడవచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
గత నెలలో వెండి, బంగారం, రాగి భారీగా లాభాలు స్వీకరించినప్పటికీ ఇప్పటికీ అమ్మకాల ఒత్తిడిని ఎదుర్కుంటున్నాయి. అయితే అల్యూమినియం గత నెలలో 10శాతం, ఏడాది ప్రాతిపదికన చూసుకుంటే సుమారు 48శాతం పెరిగింది. అయితే బంగారం, వెండి, రాగి ధరల్లో హెచ్చుతగ్గుల వల్ల ఇన్వెస్టర్లు అయోమయంలో పడ్డారు. కానీ అల్యుమినియంలో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే భారీ లాభాలు అందుకోవడం ఖాయమని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.