Future Metal: బంగారం, వెండి, ప్లాటినం, రాగి కాదు.. భవిష్యత్ అంతా ఈ లోహానిదే..లాభాలే లాభాలు..!!

Lithium Metal of the Future: భవిష్యత్ అంతా ఇప్పుడు లోహాలదే. బంగారం, వెండి, రాగి, ప్లాటినం ధరలు దూకుడు మీదున్నాయి. వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే భవిష్యత్తులో కాసుల వర్షం కురవడం ఖాయం. అయితే బంగారాన్ని దాటి వెండి వెలుగులు విరజిమ్ముతుంది. వెండిని కాదని ప్లాటినం దూసుకుపోతుంది. ప్లాటీనంతో పోటీ పడుతూ రాగి రంకెలు వేస్తుంది. అయితే వీటన్నింటిని పక్కకు నెట్టి మరో లోహం భవిష్యత్తు నాదే అంటోంది. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
భవిష్యత్తు బంగారానిది అనుకుంటే మీరు తప్పులో కాలేసినట్లే. బంగారం, వెండిని భారత్ లో సాంప్రదాయకంగా అత్యంత విలువైన లోహాలుగా పరిగణిస్తారు. బంగారం, వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టడం భవిష్యత్తుకు సురక్షితమైందని చాలా మంది నమ్ముతున్నారు. ఎందుకంటే ఒక్క ఈ ఏడాది కాలంలో భారీ రాబడిని సొంతం చేసుకున్నారు ఇన్వెస్టర్లు. అయితే బంగారం, రాగి, వెండి, ప్లాటీనం కాకుండా మరో లోహం కూడా భవిష్యత్ నాదే అంటోంది. ఈ లోహం డిమాండ్ వేగంగా పెరుగుతోంది. 

ఇతర లోహాలతో పోటీ పడుతోంది లిథియం. ఎందుకంటే దీనిని ఎక్కువగా బ్యాటరీలు, ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్, పునరుత్పాదక ఇంధన నిల్వ అధునాన సాంకేతికతకు లిథియం కీలకమైంది. అందుకే ఈ లోహంలో పెట్టుబడి పెట్టినవారికి భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలు ఉంటాయని చెబుతున్నారు మార్కెట్ విశ్లేషకులు. 

ప్రపంచవ్యాప్త క్లీన్ ఎనర్జీ, డిజిటలైజేషన్,  స్థిరమైన అభివృద్ధికి పరివర్తన చెందడంలో దాని పాత్ర లిథియంను ఆధునిక యుగంలో అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా ముఖ్యమైన లోహాలలో ఒకటిగా చేస్తుంది.భవిష్యత్తు-ఆధారిత సాంకేతికతలకు శక్తినిచ్చే సామర్థ్యం కారణంగా లిథియం ఈ గుర్తింపును పొందింది. ఇది తేలికైన, అధిక శక్తి-సాంద్రత కలిగిన,  సమర్థవంతమైన లోహం.  ఇది శక్తి నిల్వ మరియు వినియోగానికి అనువైనదిగా చేస్తుంది. దేశాలు కార్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించడానికి,  శిలాజ ఇంధనాల నుండి దూరంగా మారడానికి లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకున్నందున, లిథియం ఆధారిత పరిష్కారాలు తదుపరి తరం ఇంధన వ్యవస్థలకు వెన్నెముకగా మారుతున్నాయి.

లిథియం అనేది లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీలలో కీలకమైన భాగం.  వీటిని స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, టాబ్లెట్‌లు, కెమెరాలు,  ధరించగలిగే పరికరాల్లో విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. ఈ బ్యాటరీలు పాత బ్యాటరీ సాంకేతికతలతో పోలిస్తే ఎక్కువ జీవితకాలం, వేగవంతమైన ఛార్జింగ్,  మెరుగైన సామర్థ్యాన్ని అందిస్తాయి. డిజిటల్ పరికరాల సంఖ్య పెరుగుతున్న కొద్దీ, రోజువారీ సాంకేతికతలో లిథియం  ప్రాముఖ్యత పెరుగుతూనే ఉంది.

ఆస్ట్రేలియా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లిథియం ఉత్పత్తిదారునిగా ఉంది. ఇది ప్రధానంగా హార్డ్ రాక్ ఖనిజ వనరుల నుండి లిథియంను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దాని అభివృద్ధి చెందిన మైనింగ్ మౌలిక సదుపాయాలు,  బలమైన ప్రపంచ వాణిజ్య నెట్‌వర్క్ ఆస్ట్రేలియాను అంతర్జాతీయ లిథియం మార్కెట్‌కు ప్రధాన సరఫరాదారుగా చేస్తాయి.

చిలీలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లిథియం నిల్వలు ఉన్నాయి.  ఇవి ప్రధానంగా సాలార్స్ అని పిలిచే ఉప్పునీటి చదునులలో కనిపిస్తాయి. అర్జెంటీనా, బొలీవియా, చైనా, ఆస్ట్రేలియా కూడా గణనీయమైన లిథియం నిల్వలను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ దేశాలు కలిసి ప్రపంచంలోని ప్రధాన లిథియం బెల్ట్‌ను ఏర్పరుస్తాయి, భవిష్యత్తులో పెరుగుతున్న డిమాండ్‌కు దీర్ఘకాలిక సరఫరాను నిర్ధారిస్తాయి.  

భారతదేశం తన ఎలక్ట్రిక్ వాహనం, పునరుత్పాదక ఇంధన లక్ష్యాలను సాధించడానికి లిథియం వనరులను అన్వేషించడానికి, అభివృద్ధి చేయడానికి చర్యలు తీసుకుంటోంది. వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాలు, విదేశీ మైనింగ్ పెట్టుబడులు,  దేశీయ పరిశోధన ప్రాజెక్టులు దిగుమతుల ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడం, దేశం  క్లీన్ ఎనర్జీ పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.

