Nothing Phone 3A Lite ఫోన్‌ త్వరలోనే లాంచ్‌.. రూ.24 వేలకే బెస్ట్ ఫీచర్స్‌ మొబైల్!

Nothing Phone 3A Lite Launch Date: త్వరలోనే మార్కెట్‌లోకి Nothing Phone 3a Lite స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రానుంది. అలాగే చాలా ప్రత్యేకమైన డిజైన్‌ను కలిగి ఉండబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Nothing Phone 3A Lite Launch Date In India: త్వరలోనే నథింగ్  కంపెనీ నుంచి మరో అద్భుతమైన మొబైల్ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం లుక్‌లో కనిపించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌తో పాటు స్పెషిఫికేషన్, ధర వివరాలు కూడా లీక్‌ అయ్యాయి. దీనిని కంపెనీ నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్‌ పేరుతో విడుదల చేయబోతోంది. అంతేకాకుండా ప్రీమియం లుక్‌లో కనిపించేందుకు ఇది ప్రత్యేకమైన డిజైన్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
1 /5

ఈ నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ అధికారికంగా నవంబర్ 27 లాంచ్‌ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పాటు ఈ మొబైల్‌కి సంబంధించిన ధర వివరాలు కూడా సోషల్ మీడియాలో లీక్‌ అయ్యాయి. దీనిని కంపెనీ రూ.24 వేల నుంచి ప్రారంభించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. హై ఎండ్‌ ధర మాత్రం దాదాపు రూ.26 వేలు ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం.  

2 /5

నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా దీనిని  4 nm ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెస్‌పై నిర్మించినట్లు సమాచారం. అలాగే ఇది ప్రత్యేకమైన ర్యామ్‌తో పాటు ఇంటర్నల్‌ స్టోరేజ్‌తో అందుబాటులోకి రానుంది. ఇది రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్‌లో అందుబాటులోకి రానుంది.   

3 /5

నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ (Nothing Phone 3a Lite) మొబైల్ వెనక భాగంలో ప్రత్యేకమైన ట్రిపుల్ కెమెరా సిస్టమ్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు స్పెషల్‌గా ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్‌తో 50 MP ప్రధాన సెన్సార్ కూడిన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు ప్రత్యేకంగా 8 MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా, 2 MP మాక్రో కెమెరా ఉన్నాయి. ఫ్రంట్‌ భాగంలో 16 MP కెమెర కూడా లభిస్తోంది.  

4 /5

5 /5

ఈ నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ (Nothing Phone 3a Lite) స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ ఎంతో ప్రత్యేకమైన  6.77-అంగుళాల ఫుల్ HD+ ఫ్లెక్సిబుల్ AMOLED డిస్‌ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 3000 నిట్‌ల వరకు గరిష్ట బ్రైట్‌నెస్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో పాండా ప్రొటక్షన్ సపోర్ట్‌ కూడా లభిస్తోంది. ఇందులో సింగిల్ స్టీరియో స్పీకర్‌ సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.   

Nothing Phone 3A Lite Nothing Phone 3A Nothing India Nothing 3A Lite Price Nothing Phone 3A Lite India

