Nothing Phone 4a Proపై అదిరిపోయే ఆఫర్‌.. రూ.5 తగ్గింపుతో అదనంగా కూపన్‌!

Nothing Phone 4a Pro Price Cut: మార్కెట్లో Nothing Phone (4a) Pro స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే లభిస్తోంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇవే కాకుండా కూపన్ డిస్కౌంట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
Nothing Phone 4a Pro Price Cut: ఇటీవలే మార్కెట్లోకి విడుదలైన Nothing Phone (4a) Pro స్మార్ట్ఫోన్ సేల్ ప్రారంభమైంది. ఈ సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ముఖ్యంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి స్పెషల్గా కూపన్ డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తోంది. అయితే, దీనిపై లభిస్తున్న ఆఫర్స్ ఏంటో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
మార్చి 5 Nothing Phone (4a) Pro స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ అయ్యింది. అయితే, మొదటి సేల్ను కంపెనీ ఈ రోజు ప్రారంభించింది. అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇది 6.83-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 5000 nits గరిష్ట బ్రైట్నెస్తో లభిస్తోంది..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 ప్రాసెసర్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో అద్బుతమైన కెమెరా సెటప్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే దీనికి 50MP ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 50MP కెమెరాతో పాటు 8MP అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఫ్రంట్ భాగంలో చాలా ప్రత్యేకమైన 32MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. దీంతో పాటు ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన మెటల్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇది IP65 రేటింగ్తో పాటు ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా మరెన్నో ఫీచర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ప్రస్తుతం ఈ స్మార్ట్ఫోన్ భారత మార్కెట్లో మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులోని మొదటి వేరియంట్ 8 GB RAM + 128 GB స్టోరేజ్తో ధర రూ.39,999తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక రెండవ వేరియంట్ 8 GB RAM + 256 GB స్టోరేజ్తో ధర రూ.42,999తో లభిస్తోంది. ఇక చివరి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 12 GB RAM + 256 GB స్టోరేజ్ ధర రూ.45,999తో లభిస్తోంది.
ప్రస్తుతం బేస్ వేరియంట్ స్మార్ట్ఫోన్పై ఫ్లిప్కార్ట్లో అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది ధర రూ.39,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే, దీనినే యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, SBI బ్యాంక్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే ఏకంగా రూ.5 వేల వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇతర బ్యాంక్లకు సంబంధించిన కార్డ్లను వినియోగిస్తే, రూ.4 వేలు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అదనంగా రూ.1 వేయి వరకు కూపన్ తగ్గింపు కూడా లభిస్తుంది.