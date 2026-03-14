GMC Jobs: కొడితే ఇలాంటి జాబ్ కొట్టాలి.. నెలకు రూ.1,90,000 జీతం.. నో ఎగ్జామ్, జస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయితే చాలు!

GMC Nalgonda Jobs: ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకి తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. నెలకు గరిష్టంగా రూ. 1,90,000 వరకు జీతం వచ్చే ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. నల్గొండ ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలోని ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రిలో ఖాళీగా ఉన్న వివిధ బోధనా సిబ్బంది పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.
 
ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి తెలంగాణ ప్రభుత్వ వైద్య విద్యా సంచాలకుల (DME) పరిధిలో ఉండగా, ప్రస్తుతానికి కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో ఈ పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు అధికారులు నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులను కోరుతున్నారు.  

మొత్తం పోస్టుల ఖాళీలు 62 ఉండగా.. అందులో ప్రొఫెసర్-1, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్-15, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్-32, ట్యూటర్-14 ఉన్నాయి. జనరల్ మెడిసిన్, అనాటమీ, ఫార్మకాలజీ, ఫిజియాలజీ, ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్, బయోకెమిస్ట్రీ, రేడియాలజీ, పీడియాట్రిక్స్, ఓబీజీ (OBG), డీవీఎల్ (DVL), జనరల్ సర్జరీ, పాథాలజీ, మైక్రోబయాలజీ, కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ తదితర విభాగాల్లో ఖాళీలు ఉన్నాయి.  

ఇక ఈ పోస్టుల కోసం సంబంధిత విభాగంలో MD / MS / DNB లేదా NMC (నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్) నిబంధనల ప్రకారం అర్హత కలిగి ఉండాలి. అలాగే తెలంగాణ స్టేట్ మెడికల్ కౌన్సిల్‌లో రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి. ఇతర రాష్ట్రాల అభ్యర్థులు ఎంపికైన వారం రోజుల్లోగా ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది.  

పోస్టులకు అప్లయ్ చేసుకొనే దరఖాస్తుదారులు 69 ఏళ్ల లోపు వారై ఉండాలి. జీతాలు నెలకు ప్రొఫెసర్: రూ. 1,90,000, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్: రూ. 1,50,000, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్: రూ. 1,25,000, ట్యూటర్: రూ. 55,000గా ఉన్నాయి. ఇంటర్వ్యూ మార్చి 16, 2026న ఉదయం 10:00 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2:00 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఇంటర్వూ జరిగే వేదిక ప్రిన్సిపాల్ ఛాంబర్, ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల (GMC), నల్గొండ.  

అలాగే దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు ఇంటర్వ్యూకు హాజరయ్యే సమయంలోనే ఆయా పోస్టులకు సంబంధించిన తమ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్లను వెరిఫికేషన్ కోసం వెంట తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారు వారం రోజుల్లోగా విధుల్లో చేరాల్సి ఉంటుంది.  

GMC Jobs 2026 Jobs 2026 Job News Nalgonda Jobs GMC Jobs GMC Nalgonda Jobs Latest Jobs 2026 Govt Jobs 2026

Rs 10 notes ATM: రూ20, రూ10 నోట్లు ఇప్పుడు ఏటీఎం నుంచి.. ఇలా సులువుగా తీసుకోండి..!