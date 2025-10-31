Holiday Tomorrow: రేపు బ్యాంకులకు, విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే!

AP Public Holiday : ప్రభుత్వం నవంబర్ 1, శనివారం తేదీని ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరన రోజు కావడంతో.. ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్లో.. సెలవుదినంగా ప్రకటించింది. ఈ ప్రకటనతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగాల్లో సేవలపై ప్రభావం పడింది. విద్యాసంస్థలు, బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు తదితర సేవలు ఈ రోజున మూసివేయబడనున్నాయి.
ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలుజూన్, కళాశాలలు ఈ సెలవు రోజున మూసివేయనున్నాయి. ప్రస్తుతం కొంతమందికి ఇంకా వర్షం వల్ల.. సెలవులు కంటిన్యూ అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. మరో పక్క ఇప్పటికే కొన్ని స్కూల్లు, కాలేజీలు తెరవగా.. నవంబర్ 1 న సెలవు ఇవ్వబడింది.
ఈ సెలవు రోజున అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. అయితే, ఏటీఎంలు, ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ సేవలు సాధారణంగా కొనసాగుతాయి. ప్రజలు తమ అత్యవసర లావాదేవీలను జూన్ 5 సాయంత్రం లోపు పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విభాగాలు ఈ రోజున పని చేయవు. అయితే, అత్యవసర సేవలు (జైపాలన, వైద్య, విద్యుత్, నీటి సరఫరా మొదలైనవి) మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రజలు ప్రభుత్వ సంబంధిత పనులను ముందుగానే ముగించుకోవాలని అధికారుల సూచన.
ప్రైవేట్ సంస్థలు తమ సంస్థ విధానాలను బట్టి సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల ఉద్యోగులు తమ సంస్థల నుండి స్పష్టమైన సమాచారం కోసం ఎదురు చూడాలి. ప్రభుత్వ రవాణా సౌకర్యాలు పరిమిత షెడ్యూల్లో మాత్రమే నడుస్తాయి. ప్రయాణాలు ప్లాన్ చేసే వారు స్థానిక ట్రాన్స్పోర్ట్ అధికారులతో ముందుగా సమాచారం తీసుకోవాలి.
కాగా ఇది కచ్చితంగా ఇవ్వాల్సిన సెలవు కాకపోవడంతో.. కొన్ని స్కూల్లు, కాలేజీలు మాత్రం యధావిధిగా జరగవచ్చు.