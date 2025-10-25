English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
November 1 Rules: నవంబర్ 1 నుంచి వచ్చే కొత్త రూల్స్ ఇవే! భారీగా తగ్గనున్న గ్యాస్ సిలిండర్ల ధర!

November 1 New Rules: నవంబర్ 1 నుండి దేశంలో జరిగే 5 ముఖ్యమైన రూల్స్ మారనున్నాయి . ఆధార్ కార్డు, SBI క్రెడిట్ కార్డ్, బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలు, SEBI, దేశీయ సిలిండర్ ధరలు సహా అనేక సేవలలో నవంబర్ 1 నుండి మార్పులు రానున్నాయి. అందుకు సంబంధించి పూర్తి సమాచారాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రతి నెల 1వ తేదీన దేశంలో వివిధ మార్పులు జరుగుతాయి. LPG సిలిండర్ ధరల నుండి బ్యాంకింగ్ సేవల వరకు అనేక మార్పులు ఉంటాయి. ఈ మార్పులన్నీ ప్రజల వ్యాపారం, దైనందిన జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తాయి. కాబట్టి చాలా మంది ప్రతి నెలా జరిగే సంఘటనలపై నిశితంగా శ్రద్ధ చూపుతారు.   

ఆ విషయంలో నవంబర్ 1వ తేదీ (శనివారం) దేశంలో ఆధార్ నుండి బ్యాంకు ఖాతాల వరకు జరిగే 5 మార్పులు ఇక్కడ ఉన్నాయి.    

బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో మార్పు: నవంబర్ 1 నుండి కస్టమర్లు తమ బ్యాంకు ఖాతాలు, లాకర్లు, సేఫ్‌లకు నలుగురు నామినీలను నియమించుకోవచ్చు. గతంలో ఒక నామినీని మాత్రమే నియమించుకునేవారు. ప్రస్తుత మార్పుతో, మొదటి నామినీ మరణిస్తే, డబ్బు తదుపరి నామినీకి బదిలీ చేస్తారు.   

ఆధార్ కార్డు: నవంబర్ 1 నుండి ఆధార్ కార్డులను రెన్యూవల్ రూల్స్‌లో మార్పు వస్తుంది. మీరు మీ ఆధార్ కార్డులోని పేరు, చిరునామా, పుట్టిన తేదీ, మొబైల్ నంబర్ మొదలైన వివరాలను ఆన్‌లైన్‌లో మార్చవచ్చు. మీరు ఇకపై ఆధార్ కేంద్రాన్ని సందర్శించాల్సిన అవసరం లేదు. వేలిముద్ర వేయడం వంటి బయోమెట్రిక్ అవసరాల కోసం మాత్రమే మీరు అక్కడికి వెళ్లాలి. ఆధార్‌కు సంబంధించిన కొత్త వ్యవస్థ కింద UIDAI మీ సమాచారాన్ని పాన్, పాస్‌పోర్ట్, రేషన్ కార్డ్, 100 రోజుల పని కార్యక్రమం, పాఠశాల రికార్డులు వంటి ప్రభుత్వ డేటాబేస్‌లతో స్వయంచాలకంగా ధృవీకరిస్తుంది.   

SBI క్రెడిట్ కార్డ్: మీరు SBI క్రెడిట్ కార్డ్ హోల్డర్ అయితే, దీనిపై చాలా శ్రద్ధ వహించండి. అసురక్షిత క్రెడిట్ కార్డులు ఇప్పుడు 3.75% వర్తించే రుసుమును చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. CRED, CheQ, Mobikwik వంటి థర్డ్-పార్టీ యాప్‌ల ద్వారా పాఠశాల లేదా కళాశాల ఫీజులను చెల్లించేటప్పుడు మీకు అదనంగా 1% రుసుము వసూలు చేయనున్నారు. అదేవిధంగా, ఈ యాప్‌ల వాలెట్‌లో రూ. 1,000 కంటే ఎక్కువ రీఛార్జ్ చేయడానికి ఇప్పుడు 1% రుసుము వసూలు చేస్తారు. అదే విధంగా క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా చెక్కు చెల్లింపులకు రూ. 200 రుసుము వసూలు చేయనున్నారు.  

సెబీ: నవంబర్ 1 నుండి పెట్టుబడిదారులు తెలుసుకోవాల్సిన మార్పును సెబీ తీసుకువస్తోంది. మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పారదర్శకతను పెంచడానికి కఠినమైన నియమాలు రూపొందించారు. దీనితో ఒక ఆస్తి నిర్వహణ సంస్థ అధికారి, ఉద్యోగి లేదా వారి బంధువు రూ. 15 లక్షల కంటే ఎక్కువ లావాదేవీని నిర్వహిస్తే, ఆ కంపెనీ ఈ సమాచారాన్ని దాని సమ్మతి అధికారికి నివేదించాల్సి ఉంటుందని ఒక నియమం ప్రవేశపెట్టనున్నారు.   

సిలిండర్ ధర: బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు నవంబర్ 6, 11 తేదీల్లో రెండు దశల్లో పోలింగ్ జరుగుతుంది. ఓట్ల లెక్కింపు నవంబర్ 14న జరుగుతుంది. ఈ దృష్ట్యా, నవంబర్ 1న గృహోపయోగానికి ఉపయోగించే వంట గ్యాస్ సిలిండర్ల ధరలో పెద్ద మార్పు ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు. 

