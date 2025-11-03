English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bank Holiday: బ్యాంకులకు 11 రోజులు సెలవులు.. కారణమేమిటంటే..!

Bank Holiday Update: నవంబర్ నెలలో బ్యాంకింగ్ సేవలు అవసరమయ్యే వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా విడుదల చేసిన సెలవుల క్యాలెండర్ ప్రకారం, ఈ నెలలో దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు మొత్తం 11 రోజులు సెలవులు ఉన్నాయి. వీటిలో శనివారాలు, ఆదివారాలు.. పలు రాష్ట్రాల్లో జరుపుకునే పండగలు కూడా ఉన్నాయి.
బ్యాంకు పనులు చేయాలనుకునే.. బ్యాంకు సెలవుల.. తేదీలను ముందుగానే తెలుసుకుని అవసరమైన లావాదేవీలను ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. లేకపోతే చివరి నిమిషంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు.

నవంబర్ 1 (శనివారం): కన్నడ రాజ్యోత్సవం (కర్ణాటక), ఇగాస్ బగ్వాల్ (ఉత్తరాఖండ్)  నవంబర్ 3 (ఆదివారం): సాధారణ సెలవు  నవంబర్ 5 (బుధవారం): గురునానక్ జయంతి, కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా పలు రాష్ట్రాల్లో సెలవు  నవంబర్ 6 (గురువారం): నోంగ్ క్రెమ్ డ్యాన్స్ ఫెస్టివల్ (మేఘాలయ)  నవంబర్ 7 (శుక్రవారం): వంగల పంజగ్ (మేఘాలయ)  నవంబర్ 8 (శనివారం): రెండో శనివారం సెలవు  నవంబర్ 9, 16, 23, 30 (ఆదివారాలు): దేశవ్యాప్తంగా సాధారణ సెలవులు  నవంబర్ 22 (శనివారం): నాల్గవ శనివారం సెలవు

మొత్తం కలిపి 13 రోజులపాటు బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి. అయితే, నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ..ఏటీఎం సేవలు ఈ రోజుల్లో కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. కానీ చెక్ క్లియరింగ్, క్యాష్ డిపాజిట్లు, పాస్‌బుక్ అప్‌డేట్ వంటి సేవలు అందుబాటులో ఉండవు.

అందువల్ల.‌.బ్యాంక్ కౌంటర్ సేవలు అవసరమైన వారు ముందుగానే పనులు పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. ఇలా చేస్తే సమయానికి ఆర్థిక లావాదేవీలు సజావుగా సాగుతాయి.

 రాష్ట్రాలవారీగా సెలవులు కొంచెం తేడా ఉండవచ్చు. కాబట్టి మీరు నివసిస్తున్న రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సెలవు వివరాలు తప్పక తనిఖీ చేసుకోండి.

Bank holidays November 2025 Bank Holiday List RBI Holiday Calendar bank closed dates Bank Holiday in Telangana Bank Holiday in Andhra Pradesh

