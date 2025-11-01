English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ న్యూస్‌.. నవంబర్‌ నెలలో కూడా స్కూళ్లకు 8 రోజులు సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!

School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ న్యూస్‌.. నవంబర్‌ నెలలో కూడా స్కూళ్లకు 8 రోజులు సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!

School Holidays November 2025: విద్యార్థులకు మరోసారి భారీ శుభవార్త. దీపావళి తర్వాత కూడా స్కూళ్లకు సెలవులు రానున్నాయి. నవంబర్ 2025 నెలలో విద్యార్థులకు ఏకంగా 8 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు. ప్రధానంగా ఈ నెలలో గురునానక్‌ జయంతి, చిల్డ్రన్స్ డే, కార్తీక పౌర్ణమి ఇతర ప్రత్యేక దినాల సందర్భంగా ఈ సెలవులు ఉన్నాయి. 2025 నవంబర్ నెలలో స్కూళ్లకు ఎప్పుడెప్పుడు సెలవు? ఆ జాబితా ఏంటో తెలుసుకుందాం ..
 
1 /6

 విద్యార్థులకు స్కూళ్లకు సెలవు ఉంటే ఎగిరి గంతేస్తారు. వీళ్ళకు ఎంతో హాయిని ఇచ్చే వార్త. అంతే కాదు కాస్త హోంవర్క్ నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. అయితే నవంబర్ నెలలో కూడా విద్యార్థులకు ఎనిమిది రోజులపాటు స్కూళ్లకు సెలవులు రానున్నాయి. అవి ఎప్పుడు ఎప్పుడో తెలుసుకుందాం.   

2 /6

 2025 నవంబర్ 5వ తేదీ బుధవారం రోజు స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించారు. ఎందుకంటే ఆ రోజు గురునానక్ జయంతి ఈయన సిక్కు మత గురువు. ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా స్కూళ్లకు, కాలేజీలతో పాటు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు కూడా సెలవు ప్రకటించారు.   

3 /6

 అంతేకాదు నవంబర్ 5వ తేదీ కార్తీక పౌర్ణమి కూడా రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని స్కూళ్లు కాలేజీలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు కూడా దాదాపుగా సెలవులు ప్రకటించారు. ఇది కాకుండా ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో భారీ వర్షాలు, వరదల కారణంగా కూడా కొన్ని దాదాపు 12 జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు.  

4 /6

 వర్షాల వేళ విశాఖపట్నం, కాకినాడ, గుంటూరు, ఎన్టీఆర్, పల్నాడు, వైయస్సార్ కడప, ఏలూరు, బాపట్ల జిల్లాలో మొన్నటి వరకు స్కూలుకు సెలవులు ప్రకటించారు. నవంబర్‌ ప్రారంభంలో పూర్తిస్థాయిలో రీఓపెన్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది. అయితే నవంబర్ 8వ తేదీ రెండో శనివారం. ఇక మరుసటి రోజు 9వ తేదీ ఆదివారం ఆ రెండు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు ఉంటాయి.  

5 /6

 నవంబర్ 14వ తేదీ చిల్డ్రన్స్ డే. ఆ రోజు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవులు ఉంటాయి. ఇక నవంబర్ 16 ఆదివారం, నవంబర్ 23 కూడా ఆదివారం రానుంది. ఈ రెండు రోజులు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని స్కూళ్లకు, కాలేజీలు కూడా బంద్ ఉంటాయి.  24వ తేదీ గురు తేజ్ బహదూర్ సంస్మరణ దినోత్సవం. ఇక నవంబర్ 30 ఆదివారం రానుంది ఆరోజు కూడా స్కూళ్లకు సెలవులు రానున్నాయి.  

6 /6

 ఒడిశాలో కూడా భారీ వర్షాల వరదల నేపథ్యంలో కూడా స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు. త్వరలో వీటిని రీ ఓపెన్ చేసే దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. జమ్ము కాశ్మీర్ లోని కొన్ని ప్రైవేటు స్కూల్లో కూడా సెలవులు ప్రకటించారు. నవంబర్ 2న పూజ హాలిడే ఉంది. నవంబర్ మూడవ తేదీ నుంచి యథావిధిగా స్కూళ్లు ప్రారంభం కానున్నాయి.

November 2025 school holidays school holidays list 2025 November holidays in India school holidays this month Diwali school holidays 2025

Next Gallery

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. మొదటి రోజు ఇబ్బంది పడే రాశులు ఇవే, వ్యాపారాలు జాగ్రత్త..!