Bank Holiday: ఈ సోమవారం బ్యాంకులు బంద్‌ ఉంటాయి..! కారణం తెలుసా?

November 24 Bank Holiday 2025: బ్యాంకు ఖాతాదారులకు బిగ్ అలెర్ట్.. సోమవారం బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయి. ఎక్కడెక్కడ? ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు బ్యాంకులో కూడా వర్తిస్తాయా? అసలు కారణమేంటో ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. బ్యాంకు ఖాతా కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు ఈ విషయం ముందుగానే తెలుసుకోవాలి. లేకపోతే బ్యాంకులకు వెళ్లి ఇబ్బందులు పడతారు. నవంబర్ 24వ తేదీ బ్యాంకులు ఎందుకు బంద్ ఉంటాయో తెలుసుకుందాం..
నవంబర్ 24వ తేదీ 2025 సోమవారం బ్యాంకులో బంద్ ఉండనున్నాయి. మన దేశంలో ప్రధానంగా ప్రతి ఆదివారం, రెండో నాలుగో శనివారాలు బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. అయితే ఇవి కాకుండా కొన్ని స్థానిక పండుగల ఆధారంగా కూడా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. అదే విధంగా 2025 నవంబర్ 24వ తేదీ సోమవారం బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి.
అయితే బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్ ఉన్నా కానీ ఏటీఎం సర్వీసులు, ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. పెద్ద మొత్తంలో చెక్కు విత్ డ్రా లేకుంటే డబ్బులు డిపాజిట్ వంటివి చేయాలంటే మాత్రం తప్పకుండా బ్యాంకులకు వెళ్లాల్సిందే. సదరు బ్యాంకు ఖాతాదారులు ముందుగానే ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోండి.
ఇక 2025 నవంబర్ 24వ తేదీ సోమవారం అమరవీరుడు శ్రీ గురుతేజ్ బహదూర్ తొమ్మిదో సిక్కు గురు సంస్మరణార్థం బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. అయితే కేవలం ఇది హరియాణా, పంజాబ్, ఉత్తర ప్రదేశ్, చంఢీగఢ్, ఉత్తరాఖండ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. ఈ సెలవును అక్కడి ప్రభుత్వాలు అధికారికంగా కూడా ప్రకటించాయి.
ఈ సందర్భంగా అక్కడ స్కూళ్లకు కూడా బంద్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇక గురు తేజ్ బహదూర్ను 'షీల్డ్ ఆఫ్ ఇండియా' అని కూడా పిలుస్తారు. మొగల్ చక్రవర్తి ఔరంగజేబ్ చాందిని చౌక్ వద్ద అతని ఉరి తీశారు. అప్పటినుంచి నవంబర్ 24వ తేదీ గురు తేజ్ బహదూర్ సంస్మరణార్థం అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలు బంద్ ఉంటాయి.
2025 నవంబర్ 24వ తేదీ సోమవారం కేవలం పంజాబ్, హర్యానాలోని మాత్రమే కాదు ఉత్తర ప్రదేశ్, ఢిల్లీ, చండీగఢ్, ఉత్తర ఖండ్ వంటి ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లు, బ్యాంకులు, కోర్టు, మున్సిపల్ ఆఫీసులతో పాటు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కూడా బంద్ ఉంటాయి. అయితే, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో యథావిధిగా బ్యాంకులు పనిచేస్తాయి.