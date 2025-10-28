English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!

November Bank Holidays 2025 List: నవంబర్ నెలలో వరుసగా 5 రోజులపాటు కూడా బ్యాంకులు బంద్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఖాతాదారులు ముందుగానే తెలుసుకొని ఆ బ్యాంకులను సందర్శించాలి. లేకపోతే ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. నవంబర్ 2025 దాదాపు పది రోజులపాటు బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకు బ్రాంచీలకు వర్తిస్తుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
ప్రతి ఒక్కరికి బ్యాంకు ఖాతా కలిగి ఉంటుంది. అయితే పెద్ద మొత్తంలో విత్ డ్రా, డిపాజిట్ చేయాలంటే బ్యాంకులకు వెళ్లాల్సిందే. ఖాతాదారులు బ్యాంకులు ఓపెన్ ఉన్నాయా? లేదా? అని ముందుగానే తెలుసుకోవాలి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాంకులు ప్రతి రెండో, నాలుగో శనివారంతో పాటు ప్రతి ఆదివారాలు కూడా బంద్ ఉంటాయి.  

 స్థానిక ప్రత్యేక పండుగలు ఆధారంగా కూడా బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్ ఉంటాయి. నవంబర్ నెలలో దేశవ్యాప్తంగా మొత్తంగా 10 రోజులపాటు బ్యాంకులు బంద్ ఉండే అవకాశం ఉంది. అది ఎప్పుడు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.  

నవంబర్ నెలలో గురునానక్‌ జయంతి కూడా రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్ ఉంటాయి. అయితే ఆన్‌లైన్ పేమెంట్ యాథావిధిగా కొనసాగుతాయి. NEFT, RTGS ట్రాన్స్‌ఫర్, ఆన్‌లైన్ బిల్ పేమెంట్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ కార్డ్ సర్వీస్, ఏటీఎం సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.  

 నవంబర్ 1వ తేదీ కన్నడ రాజతోత్సవ్ సందర్భంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఇక నవంబర్ 2 విక్రమ్ సంబత్ న్యూ ఇయర్ గోవర్ధన పూజ ఉంది. నవంబర్ 3 నింగోల్‌ బై దూజ్‌, నవంబర్ 5 గురునానక్ జయంతి, కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.  

ఇది మాత్రమే కాదు నవంబర్ 7వ తేదీ ఛత్ పూజ, నవంబర్ 8 కనకదాస జయంతి, నవంబర్ 11 లహాబాబ్, నవంబర్ 12 ఈగస్ బగ్వాల్‌, నవంబర్ 20వ తేదీ గరియాపూజ, 23 సెంగ్‌ కుట్‌ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో వివిధ బ్రాంచ్ లో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఆర్‌బీఐ విడుదల చేసిన జాబితా ప్రకారం బ్యాంకుల బంద్ ఉంటాయి.

