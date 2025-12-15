English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  PF New Rule : పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ఏ కారణం లేకున్నా 75శాతం డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకునే అద్భుత అవకాశం..!!

PF New Rule : పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ఏ కారణం లేకున్నా 75శాతం డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకునే అద్భుత అవకాశం..!!

 

PF Account Rules: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్. కొత్త రూల్ ప్రకారం ఎలాంటి కారణం లేకున్నా మీరు మీ పీఎఫ్ అకౌంట్ నుంచి 75శాతం వరకు డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకునే అద్భుత అవకాశం కల్పించింది ఈపీఎఫ్ఓ.
సాధారణంగా పబ్లిక్, ప్రైవేట్ ఉద్యోగులందరికీ పీఎఫ్ అకౌంట్ ఉంటుంది. ప్రతినెలా ఉద్యోగి నుంచి కొంత మొత్తం, సంస్థ నుంచి కొంత మొత్తం ఈ పీఎఫ్ అకౌంట్లో జమ అవుతుంది. అయితే రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఈ మొత్తాన్ని పొందవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు రిటైర్మెంట్ వరకు వేచి ఉండాల్సిన పనిలేదు. ఎలాంటి కారణం లేకున్నా మీ పీఎఫ్ అకౌంట్ నుంచి 75శాతం డబ్బులను విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు.

    ఈ కొత్త రూల్ ప్రకారం మీ పీఎఫ్కఅకౌంట్ నుంచి 75శాతం వరకు డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఒక వేళ మీరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అయినట్లయితే క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగం కోల్పోయినట్లయితే ఈ రూల్ మీకు వర్తిస్తుంది. ఈ సమయంలో మీరు పీఎఫ్ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు.  

  ఉద్యోగుల భవిష్య నిధిని మరింత సరళంగా, అవసరమైన సమయాల్లో ఉపయోగకరంగా మార్చడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని కేంద్రకార్మిక ఉపాధిమంత్రిత్వ శాఖమంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ ఓ కార్యక్రమంలో పేర్కొన్నారు. పీఎఫ్ అకౌంట్ నుంచి విత్ డ్రాకు సంబంధించి ముఖ్య సమాచారాన్ని అందించినట్లుతెలిపారు.    

ఈపీఎఫ్ అనేది లక్షలాది మంది సభ్యులకు ఎంతో ఉపశమనం కల్పించింది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం పీఎఫ్ ఖాతాదారులు ఇప్పుడు ఎలాంటి కారణం చెప్పకుండానే తమ డబ్బుల్లో నుంచి 75శాతం విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. కనీసం 25శాతం డబ్బుల అకౌంట్లో ఉండాలన్న కండిషన్ ఉంది. సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

    కేంద్ర కార్మిక మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ అధ్యక్షత ఈ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించారు. కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ, EPFO ​​నుండి సీనియర్ అధికారులు కూడా హాజరయ్యారు. కొత్త నియమాలు ఉద్యోగి, యజమాని వాటా రెండింటినీ కలిపి 75 శాతం వరకు విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు అనుమతి ఇస్తుంది. ఇది అవసరమైన సమయాల్లో పని చేసే వ్యక్తులకు వారి స్వంత నిధులను సులభంగా పొందేలా చేస్తుంది. అంతేకాదు రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా నిధులు పొందవచ్చు. .  

గతంలో, PF ఖాతా నుండి నిధులను విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు నియమాలు చాలా పరిమితంగా ఉండేవి. పూర్తిగా విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు రెండు సందర్భాలలో మాత్రమే అనుమతి ఉండేది. రిటైర్మెంట్ అయినప్పుడు లేదా ఉద్యోగం కోల్పోయినప్పుడు మాత్రమే డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఉండేది. ఈ సమయంలో ఒక నెల తర్వాత 75 శాతం నిధులను విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. మిగిలిన 25 శాతం రెండు నెలలు వేచి ఉండాల్సి వచ్చేది.

  గతంలో రిటైర్మెంట్ తర్వాత మొత్తం PF మొత్తాన్ని ఒకేసారి చెల్లించేవారు. కొత్త నియమం ఈ ప్రక్రియను మరింత సులభం చేసింది. ఇది అన్ని EPFO ​​సభ్యులకు ఉపశమనం కలిగిస్తుందని కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ చెబుతోంది. ఖాతాలోని మిగిలిన 25 శాతం బ్యాలెన్స్ 8.25 శాతం వార్షిక వడ్డీని సంపాదిస్తూనే ఉంటుంది. ఇది పదవీ విరమణ పొదుపు భద్రతను నిర్ధారిస్తుంది.  

PF Account India at 2047 Mansukh Mandaviya PF Account Rules EPF new rule EPF withdrawal update EPF account rules EPF withdrawal process EPF withdrawal eligibility

