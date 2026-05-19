Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Pension Scheme Update: పెన్షన్‌పై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం.. ఉద్యోగుల భవిష్యత్తుకు భరోసా!

Pension Scheme Update: పెన్షన్‌పై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం.. ఉద్యోగుల భవిష్యత్తుకు భరోసా!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 19, 2026, 05:31 PM IST|Updated: May 19, 2026, 05:31 PM IST

 Pension Scheme Update:రిటైర్మెంట్ తర్వాత ప్రతి నెలా స్థిరమైన ఆదాయం రావాలని చాలా మంది కోరుకుంటారు. అలాంటి వారి కోసం పీఎఫ్ఆర్‌డీఏ తాజాగా ఎన్‌పీఎస్‌లో కొత్త మార్పులు తీసుకొచ్చింది. ఈ కొత్త విధానం వల్ల ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత కూడా 85 ఏళ్ల వరకు క్రమంగా డబ్బులు పొందే అవకాశం కలుగుతోంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో పాటు ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు కూడా ఈ సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు.
 

NPS Subscribers1/5

ఇప్పటి వరకు చాలా మంది రిటైర్మెంట్ సమయంలో తమ పెన్షన్ డబ్బును ఒకేసారి తీసుకోవడం లేదా యాన్యుటీ ప్లాన్‌లో పెట్టడం చేసేవారు. కానీ ఇప్పుడు కొత్త డ్రాడౌన్ ఆప్షన్ ద్వారా డబ్బును నెలవారీ, మూడు నెలలకు ఒకసారి లేదా సంవత్సరానికి ఒకసారి తీసుకునే అవకాశం కల్పించారు. దీంతో రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఖర్చులను సులభంగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.  

Pension Benefits India2/5

ఈ కొత్త విధానంలో పెన్షన్ కార్పస్‌లో కొంత మొత్తం పెట్టుబడిగానే కొనసాగుతుంది. దాంతో డబ్బు పెరుగుదల అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అదే సమయంలో అవసరమైనంత మేరకు క్రమంగా విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. అయితే ఎన్‌పీఎస్‌లో ఉండే తప్పనిసరి యాన్యుటీ నిబంధనలు మాత్రం అలాగే కొనసాగుతాయి. అంటే కొంత మొత్తాన్ని జీవితాంతం పెన్షన్ ఇచ్చే యాన్యుటీ స్కీమ్‌లో పెట్టాల్సిందే.  

NPS Withdrawal Rules3/5

పీఎఫ్ఆర్‌డీఏ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, 60 ఏళ్ల వయసులో ఈక్విటీ పెట్టుబడి 35 శాతం వరకు ఉంటుంది. వయసు పెరిగేకొద్దీ అది క్రమంగా తగ్గుతుంది. 75 ఏళ్లకు 10 శాతానికి చేరుకుని, 85 ఏళ్ల వరకు అదే స్థాయిలో కొనసాగుతుంది. దీంతో రిస్క్ తగ్గి భద్రత పెరుగుతుంది.  

Retirement Income Plan4/5

సభ్యులు తమకు నచ్చిన విధంగా డ్రాడౌన్ ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. ఇందులో సిస్టమాటిక్ పేఔట్ రేట్, సిస్టమాటిక్ యూనిట్ రిడంప్షన్ అనే రెండు ఎంపికలు అందుబాటులో ఉంటాయి. రిటైర్మెంట్ సమయంలో ఎంచుకున్న విధానానికి అనుగుణంగా చెల్లింపులు కొనసాగుతాయి.ఒకవేళ డ్రాడౌన్ సమయంలో సభ్యుడు మరణిస్తే, ఖాతాలో మిగిలిన డబ్బును నిబంధనల ప్రకారం కుటుంబ సభ్యులకు అందజేస్తారు. అలాగే చివరికి మిగిలిన మొత్తాన్ని లంప్‌సమ్‌గా తీసుకోవడం లేదా యాన్యుటీకి మార్చుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.

Monthly Pension Scheme5/5

ఈ కొత్త ఎన్‌పీఎస్ విధానం ఉద్యోగుల భవిష్యత్తుకు మరింత భద్రత కల్పించనుంది. రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఆదాయం ఆగిపోకుండా ఉండేందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే డబ్బు మొత్తం ఒకేసారి లాక్ కాకుండా, అవసరానికి అనుగుణంగా ఉపయోగించుకునే వెసులుబాటు కల్పించడం ఈ స్కీమ్ ప్రత్యేకతగా చెప్పొచ్చు.

Tags:
NPS pension scheme
PFRDA New Rules
NPS Update 2026
monthly pension scheme
Retirement Income Plan
NPS Withdrawal Rules
Pension Benefits India
NPS Subscribers

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
West Godavari: ఛీ.. ఛీ.. నువ్వసలుతల్లివేనా.?.. ప్రియుడితో రొమాన్స్ చేయాలని కూతుర్ని

West Godavari: ఛీ.. ఛీ.. నువ్వసలుతల్లివేనా.?.. ప్రియుడితో రొమాన్స్ చేయాలని కూతుర్ని

West godavari21 min ago
2

IPL 2026 Playoff Scenarios: ఒకే బెర్త్.. ఐదు జట్లు పోటీ.. ఏ జట్టుకు ఛాన్స్ ఉందంటే..?

IPL 2026 Playoff45 min ago
3

Karnataka: కర్ణాటకలో మహిళ టూరిస్టు ప్రాణాలు పోవడానికి కారణమైన ఏనుగు కూడా మృతి..

Dubare Elephant fight1 hr ago
4

India Squad: అఫ్ఘానిస్తాన్ సిరీస్‌కు భారత జట్టు ప్రకటన.. హిట్‌మ్యాన్‌ రీఎంట్రీ

india vs afghanistan squad1 hr ago
5

Video Viral: హైదరాబాద్‌లో అమానవీయం.. నడిరోడ్డు మీద మహిళ డ్రెస్సు పైకెత్తి మరీ..

Hyderabad1 hr ago