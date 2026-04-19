NPS Rules: NPS ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్..మారబోతున్న పెన్షన్ నిబంధనలు..కేంద్ర కొత్త ప్లాన్ ఇదే..!!

NPS Rules: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కేంద్రప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డీఏ పెంచుతూ మోదీ సర్కార్ ఖుషీ కబురందించారు. ఇప్పుడు మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పేందుకు రెడీ అవుతోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. త్వరలోనే పెన్షన్ దారులకు మరో తీపికబురు అందించబోతోంది. నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ ను మరింత బలోపేతం చేస్తూ.. పెన్షన్ రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువచ్చేందుకు మోదీ సర్కార్ రంగం సిద్ధం చేస్తోంది. విదేశీ పెట్టుబడుల నుంచి స్వయంప్రతిపత్తి వరకు ఎన్నో కీలక మార్పులు చేసే యోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 
ప్రస్తుతం పెన్షన్ నిధుల్లో విదేశీ ప్రత్యేక్ష పెట్టుబడుల లిమిట్ కేవలం 49శాతం  మాత్రమే ఉంది. అయితే ఇన్సూరెన్స్ రంగాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని..ఈ లిమిట్ ను ఏకంగా 100 శాతానికి పెంచాలని సర్కార్ యోచిస్తోంది. దీనికోసం పీఎఫ్ ఆర్ డీఏ చట్టం 2013 కు సవరణ చేయనున్నారు. రానున్న వర్షాకాల లేదా శీతాకాల సమావేశాల్లో దీనికి సంబంధించిన బిల్లును పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టే ఛాన్స్ ఉంది. 

అయితే దీని వల్ల ఖాతాదారులకు ఎలాంటి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయంటే.. పెన్షన్ రంగంలో 100శాతం విదేశీ పెట్టుబడులు రావడం వల్ల భారీగా నిధులు అందుబాటులో ఉంటాయి. దీంతో పెన్షన్ ఫండ్స్ నిర్వహణలో పోటీ పెరుగుతుంది. ఖాదారులకు మెరుగైన రాబడి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. విదేశీ కంపెనీల అనుభవం, సాంకేతికత మన పెన్షన్ వ్యవస్థను మరింత పారదర్శకంగా మార్చే అవకాశం ఉంటుంది. 

ఇక ఎన్ పీఎస్ ఖాతాదారులకు మరో బిగ్ న్యూస్ ఏంటంటే.. ఇక నుంచి ఎన్పీఎస్ ట్రస్టును నియంత్రణ సంస్థ అయిన పీఎఫ్ఆర్డీఏ నుంచి పూర్తిగా వేరు చేయాలని సర్కార్ భావిస్తోంది. దీంతో ఎన్పీఎస్ ట్రస్టుకు సొంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకుని అధికారం ఉంటుంది. ఈ నిధిని పర్యవేక్షించేందుకు 15 మంది సభ్యులతో కూడిన బోర్డును ఏర్పాటు చేస్తారు. దీనిలో అధిక శాతం ప్రభుత్వ రంగ సభ్యులే ఉంటారు..కాబట్టి భద్రతకు ఎలా ఢోకా ఉండదు. 

ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ వల్ల ప్రభుత్వ ఖజానాపై పడే భారానాన్ని తగ్గించేందుకు 2004లో ఎన్పీఎస్ కు తీసుకువచ్చారు. 2009 నుంచి ఇది సామాన్యులకు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ కొత్త మార్పులతో నిధులను మెరుగ్గా నిర్వహించే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాదు జాతీయ అభివ్రుద్ధికి వాటిని సమర్ధవంతంగా వినియోగించుకోవడమే ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.   

మొత్తానికి పెన్షన్ రంగంలో రానున్న ఈ భారీ మార్పులు లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ సిబ్బంది భవిష్యత్తుకు భరోసా కల్పించనున్నాయి.   

Pension FDI NPS Rules Government pension changes National Pension System FDI limit increase India pension rules update NPS account latest news

