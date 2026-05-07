NPS Sanchay scheme: లక్షలాది మందికి ప్రయోజనం చేకూర్చే ప్రభుత్వ పథకం.. ఈ స్కీమ్‌ గురించి తప్పక తెలుసుకోండి!

NPS Sanchay scheme: భారతదేశంలో లక్షలాది మంది అసంఘటిత రంగంలోనే ఉన్నారు. వీరికి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక పెన్షన్ సౌకర్యం లేకపోవడం పెద్ద లోటుగా మిగిలిపోయింది. ఈ లోటును పూడ్చుతూ.. పెట్టుబడి ప్రక్రియను అత్యంత సరళతరం చేస్తూ PFRDA ఈ ఎన్పీఎస్ సంచయ్ అనే కొత్త స్కీమ్ ను రూపొందించింది. ఈ స్కీమ్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఎన్పీఎస్ సంచయ్ స్కీమ్ అంటే ఏమిటి.ముందుగా దీని గురించి తెలుసుకుందాం. ఇది ఆల్ సిటిజన్ మోడల్, మల్టీ స్కీమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కింద వర్క్ చేస్తుంది. సాధారణంగా ఎన్పీఎస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఈక్విటీ, ప్రభుత్వ బాండ్లు, కార్పొరేట్ బాండ్లు ఇలా ఎన్నో రకాల ఆస్తుల కేటాయింపును చందదారులు ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే వీటిపై ఎలాంటి అవగాహన లేని సామాన్యుల కోసం ఎలాంటి సలహదారులు అందుబాటులో లేకున్నా సులభంగా పొదుపు చేసుకునే విధంగా ఈ స్కీమ్ ను డిజైన్ చేశారు.
ఇందులో ఎవరు పెట్టుబడి పెట్టాలన్న సందేహం రావచ్చు. 18ఏళ్ల నుంచి 85ఏళ్ల మధ్య వయస్సుకన్న ఏ భారతీయ పౌరుడైనా సరే ఈ స్కీములో చేరవచ్చు. ఈ స్కీములో సబ్ స్క్రైబర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫారం ద్వారా కేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తి చేసిన అకౌంట్ తీసుకోవచ్చు. అయితే ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేసే విధానం అటల్ పెన్షన్ యోజన లేదా ప్రభుత్వ పెన్షన్ స్కీముల విధంగానే సురక్షితంగా ఉంటుంది.
ఈ స్కీములో ముఖ్యమైన నిబంధనలు ఎలా ఉంటాయంటే.. కనీస పెట్టుబడి, చెల్లింపుల నియామాలు సాధారణ ఎన్పీఎస్ స్కీమ్ మాదిరిగానే ఉంటాయి. భవిష్యత్తులో అవసరానికి అనుగుణంగా వీటిని పీఎఫ్ఆర్డీఏ మార్చవచ్చు. ఒక ఉదాహరణ చూస్తే.. డబ్బు విత్ డ్రా, పార్టియల్ విత్ డ్రా విషయం ప్రస్తుతం ఎన్పీఎస్ లో ఎలాంటి నిబంధనలు ఉన్నాయో ఇక్కడ కూడా అవే వర్తిస్తాయి. ఎన్పీఎస్ వాత్సల్య, ఎన్పీఎస్ లైట్ స్కీములకు ఎలాంటి సర్వీస్ ఛార్జీలు ఉంటాయో ఇందులో కూడా అలాగే ఉంటాయి.
ఇక పెన్షన్ ఫండ్లు ఈ సరికొత్త ఎంఎస్ఎఫ్ కింద కొత్త పథకాలను ప్రారంభించడానికి PFRDA అనుమతిని ఇచ్చింది. అయితే, ఇవన్నీ ప్రస్తుత నియంత్రణ నిబంధనలకు లోబడి ఉండాలి. పెట్టుబడి విధానంలో ఎటువంటి రాజీ లేకుండా, చందాదారుల ప్రయోజనాలను కాపాడేలా పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకున్నారు.
పెట్టుబడి ప్రపంచం గురించి పెద్దగా అవగాహన లేని సామాన్యులకు, కూలీలకు, చిన్న వ్యాపారులకు ఈ ఎన్పీఎస్ సంచయ్ ఒక గొప్ప వేదికగా మారుతుందని చెప్పాలి. ఇది కేవలం పొదుపు పథకం మాత్రమే కాదు.. అసంఘటిత రంగ కార్మికుల వృద్ధాప్యానికి ఒక భరోసాగా మారనుంది. మారుతున్న ఆర్థిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తమ రిటైర్మెంట్ జీవితాన్ని సురక్షితం చేసుకోవాలనుకునే వారికి ఇది సరైన ఎంపిక అని చెప్పాలి.