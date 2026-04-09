English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • NPS Vatsalya Scheme: మీ పిల్లల పేరు మీద పెన్షన్.. కేంద్రం అదిరిపోయే గిఫ్ట్.. కేవలం రూ. 250తో వారిని కోటీశ్వరులను చేయండి ఇలా..!!

NPS Vatsalya Scheme: మీ పిల్లల పేరు మీద పెన్షన్.. కేంద్రం అదిరిపోయే గిఫ్ట్.. కేవలం రూ. 250తో వారిని కోటీశ్వరులను చేయండి ఇలా..!!

NPS Vatsalya Scheme: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన  ఎన్‌పిఎస్ వాత్సల్య పథకం ద్వారా 18 ఏళ్ల లోపు పిల్లల పేరు మీద పెన్షన్ ఖాతా తెరవవచ్చు. ఏడాదికి కనీసం రూ. 250 పెట్టుబడితో ప్రారంభించి, ఈక్విటీల ద్వారా దీర్ఘకాలంలో భారీ నిధిని పొందవచ్చు. ఉన్నత చదువుల కోసం పాక్షిక విత్‌డ్రా సౌకర్యం కూడా ఉంది. ఆన్‌లైన్‌లో eNPS ద్వారా సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
1 /7

తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల చదువు, వివాహం లేదా ఇతర భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ఇప్పటి నుంచే పొదుపు చేయాలనుకుంటే  ఎన్‌పిఎస్ వాత్సల్య  ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక అని చెప్పాలి. కేవలం 18 ఏళ్ల లోపు పిల్లల కోసం రూపొందించిన ఈ పెన్షన్, దీర్ఘకాలిక పొదుపు పథకం, చిన్న వయస్సు నుంచే పెట్టుబడి అలవాటును పెంపొందించడమే కాకుండా, చక్రవడ్డీ  ద్వారా భారీ నిధిని సమకూర్చుకునే అవకాశం కల్పిస్తుంది.

2 /7

ఎవరు అర్హులు? ఈ పథకం కింద 18 ఏళ్ల లోపు వయస్సు ఉన్న ఏ పిల్లలైనా ఖాతా తెరవడానికి అర్హులు అవుతారు. భారతదేశంలో నివసించే వారు మాత్రమే కాకుండా, ఎన్‌ఆర్‌ఐ (NRI) ఓసిఐ (OCI) పిల్లలకు కూడా ఈ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంది. అయితే, తల్లిదండ్రులు లేదా చట్టపరమైన సంరక్షకులు ఈ ఖాతాను నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది.

3 /7

పెట్టుబడి వృద్ధి కనీస పెట్టుబడి: ఈ పథకంలో సంవత్సరానికి కనీసం రూ. 250 తో పెట్టుబడి ప్రారంభించవచ్చు. పెట్టుబడి ఎక్కడ: ఈ నిధులలో అధిక భాగం ఈక్విటీలలో (Stocks) పెట్టుబడి పెట్టబడుతుంది. దీనివల్ల దీర్ఘకాలంలో సాధారణ పొదుపు పథకాల కంటే మెరుగైన రాబడి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కొంత భాగం ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలలో మరికొంత రుణ పత్రాలలో భద్రపరచబడుతుంది.

4 /7

డబ్బు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చా? పిల్లల అత్యవసర అవసరాల కోసం పాక్షికంగా నగదు వెనక్కి తీసుకునే వెసులుబాటు ఉంది: షరతులు: ఖాతా తెరిచిన 3 ఏళ్ల తర్వాత మాత్రమే విత్‌డ్రా సాధ్యం. ఎంత తీసుకోవచ్చు: మొత్తం పెట్టుబడిలో 25 శాతం వరకు తీసుకోవచ్చు. కారణాలు: ఉన్నత చదువులు, తీవ్ర అనారోగ్యం లేదా 75 శాతానికి పైగా వైకల్యం సంభవించినప్పుడు మాత్రమే దీనికి అనుమతి ఉంటుంది. బిడ్డకు 18 ఏళ్లు నిండేలోపు గరిష్టంగా రెండు సార్లు మాత్రమే ఇలా విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు.  

5 /7

18 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? బిడ్డ మైనర్ నుంచి మేజర్ (18 ఏళ్లు) కాగానే, ఈ ఖాతా సాధారణ NPS (All Citizen Model) గా మారుతుంది. అప్పుడు కొత్తగా కేవైసీ (KYC) పూర్తి చేయాలి. నిధులలో 80 శాతాన్ని యాన్యుటీలో ఉంచి, మిగిలిన 20 శాతాన్ని విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మొత్తం జమ అయిన సొమ్ము రూ. 8 లక్షల కంటే తక్కువ ఉంటే, పూర్తి మొత్తాన్ని ఒకేసారి వెనక్కి తీసుకోవచ్చు.

6 /7

ఆన్‌లైన్‌లో ఖాతా తెరవడం ఎలా? మీరు ఇంట్లోనే ఉండి eNPS పోర్టల్ ద్వారా సులభంగా ఖాతా తెరవవచ్చు: పోర్టల్‌ సందర్శన: అధికారిక eNPS వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లి 'NPS వాత్సల్య (మినర్స్)' రిజిస్ట్రేషన్ క్లిక్ చేయండి. వివరాల నమోదు: సంరక్షకుడి పేరు, పాన్ (PAN), మొబైల్ నంబర్, ఇమెయిల్ ఇవ్వాలి. OTP ద్వారా ధృవీకరణ జరుగుతుంది. KYC: ఆధార్ లేదా డిజిలాకర్ ఉపయోగించి కేవైసీ పూర్తి చేయాలి. పిల్లల పుట్టిన తేదీ, ఇతర వివరాలు నమోదు చేయాలి. పత్రాల అప్‌లోడ్: అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు (పిల్లల బర్త్ సర్టిఫికేట్ మొదలైనవి) అప్‌లోడ్ చేయాలి. పెట్టుబడి: ప్రారంభంలో కనీసం ₹1,000 జమ చేయాలి. ఆ తర్వాత పెన్షన్ ఫండ్ మేనేజర్, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఆప్షన్ (ఆటో లేదా యాక్టివ్ ఛాయిస్) ఎంచుకోవాలి. ప్రాన్ నంబర్: ఈ-సైన్ ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత, పిల్లల పేరు మీద ప్రత్యేకమైన PRAN (Permanent Retirement Account Number) జారీ చేస్తుంది.    

7 /7

తక్కువ పెట్టుబడితో ప్రారంభించి, ఈక్విటీల ద్వారా దీర్ఘకాలంలో భారీ సంపదను సృష్టించడానికి ఎన్‌పిఎస్ వాత్సల్య ఒక గొప్ప మార్గం. తమ పిల్లలకు ఆర్థిక స్వేచ్ఛను బహుమతిగా ఇవ్వాలనుకునే తల్లిదండ్రులు ఈ పథకాన్ని తప్పక పరిశీలించాలి.

Next Gallery

