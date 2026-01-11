Modi Scheme: చిన్నారుల కోసం మోదీ సర్కార్ సరికొత్త స్కీమ్.. ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాలి.. ఎప్పుడు విత్ డ్రా చేసుకోవాలి..పూర్తి వివరాలివే..!!

National Pension System Vatsalya Scheme Rules: తమ పిల్లల భవిష్యత్తును భద్రంగా నిర్మించాలనుకునే తల్లిదండ్రులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఎన్పీఎస్ వాత్సల్య స్కీమ్ ఇప్పుడు విస్తృతంగా చర్చకు వస్తోంది. ఈ స్కీమ్లో పెట్టుబడి ఎలా పెట్టాలి? ఎప్పుడు డబ్బు తీసుకోవచ్చు? పూర్తిగా ఎప్పుడు బయటకు రావచ్చు అనే అంశాలపై తాజాగా స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు వెలువడ్డాయి. ఈ కొత్త నిబంధనలను పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (PFRDA) అధికారికంగా ప్రకటించింది. పిల్లల కోసం దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు ప్లాన్ చేస్తున్నవారికి ఇది ఎంతో కీలకమైన సమాచారం అని చెప్పవచ్చు.
గత యూనియన్ బడ్జెట్ సందర్భంగా కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ చిన్న పిల్లల భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ వాత్సల్య స్కీమ్ను ప్రవేశపెట్టారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి గైడ్లైన్స్ను పీఎఫ్ఆర్డీఏ జనవరి 7, 2026న విడుదల చేసిన సర్క్యులర్ ద్వారా వెల్లడించింది. అవసరమైన సాంకేతిక మార్పులు పూర్తయిన వెంటనే ఈ నిబంధనలు అమల్లోకి వస్తాయని అధికారులు తెలిపారు.
ఈ స్కీమ్ ప్రధాన ఉద్దేశం పిల్లల పేరుపై దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు చేయడానికి తల్లిదండ్రులకు లేదా సంరక్షకులకు ఒక క్రమబద్ధమైన వేదిక కల్పించడం. ఇందుకోసం పీఎఫ్ఆర్డీఏ వద్ద నమోదు అయిన పెన్షన్ ఫండ్స్లో ఏదైనా ఒకదాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి. పెట్టుబడుల విషయంలో అసెట్ మిక్స్కు కూడా స్పష్టమైన పరిమితులు ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీల్లో సుమారు 15 నుంచి 20 శాతం, డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లలో 10 నుంచి 30 శాతం, షార్ట్ టర్మ్ డెట్లో దాదాపు 10 శాతం, ఇక ఈక్విటీ మార్కెట్లలో 50 నుంచి 75 శాతం వరకు పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ మొత్తం కార్పస్ ఐదు లక్షల రూపాయలు దాటితే మనీ మార్కెట్ పెట్టుబడులపై ప్రత్యేక పరిమితులు అమలవుతాయి.
ఇప్పుడు చాలామందికి వచ్చే ప్రధాన ప్రశ్న ఏంటంటే.. అవసరమైతే మధ్యలో డబ్బు తీసుకోవచ్చా? దీని గురించి పీఎఫ్ఆర్డీఏ స్పష్టత ఇచ్చింది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో పాక్షిక విత్ డ్రాకు అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా పిల్లల విద్య ఖర్చులు, తీవ్రమైన అనారోగ్య చికిత్సలు లేదా 75 శాతం కంటే ఎక్కువ వైకల్యం ఏర్పడిన సందర్భాల్లో డబ్బు తీసుకోవచ్చు. అయితే అకౌంట్ తెరిచిన కనీసం మూడు సంవత్సరాల తర్వాత మాత్రమే ఈ వెసులుబాటు ఉంటుంది. పెట్టుబడి చేసిన మొత్తం మీద గరిష్టంగా 25 శాతం వరకు మాత్రమే ఉపసంహరించుకోవచ్చు. పిల్లల వయస్సు 18 ఏళ్లు వచ్చే వరకు రెండు సార్లు, ఆ తర్వాత 18 నుంచి 21 ఏళ్ల మధ్య కేవైసీ పూర్తి చేసిన తర్వాత మరో రెండు సార్లు పాక్షికంగా డబ్బు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇక పూర్తిగా ఈ స్కీమ్ నుంచి బయటకు రావాలంటే కొన్ని నిబంధనలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. సబ్స్క్రైబర్ మెజారిటీ సాధించిన తేదీ నుంచి మూడు సంవత్సరాల వరకు ఈ స్కీమ్ కొనసాగించవచ్చు. ఆ తర్వాత కావాలంటే ఎన్పీఎస్ ఆల్ సిటిజన్ మోడల్కు లేదా ఇతర వర్తించే ఎన్పీఎస్ మోడల్కు మారే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఈ దశలో తాజా కేవైసీ, నామినీ వివరాలు తప్పనిసరిగా సమర్పించాలి. కేవైసీ పూర్తి చేసిన తర్వాత మొత్తం కార్పస్లో 80 శాతం వరకు ఉపసంహరించుకోవచ్చు. మిగిలిన 20 శాతంతో యాన్యుటీ ప్లాన్ కొనుగోలు చేయాలి. అయితే మొత్తం కార్పస్ ఎనిమిది లక్షల రూపాయలలోపు ఉంటే మొత్తం మొత్తాన్ని ఒకేసారి తీసుకునే వెసులుబాటు ఉంది.
ఎన్పీఎస్ వాత్సల్య అకౌంట్ తెరవాలంటే కొన్ని కీలక పత్రాలు అవసరం. పిల్లల పుట్టిన తేదీ ధ్రువీకరణకు బర్త్ సర్టిఫికెట్, స్కూల్ ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికెట్, ఎస్ఎస్సీ మెమో, పాన్ కార్డు లేదా పాస్పోర్ట్ ఉపయోగించవచ్చు. తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకుల కేవైసీ కోసం ఆధార్, ఓటర్ ఐడీ, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, పాస్పోర్ట్ లేదా ఎన్ఆర్ఈజీఏ జాబ్ కార్డు ఇవ్వవచ్చు. పాన్ కార్డు లేకపోతే ఫారం–60 డిక్లరేషన్ సమర్పించాలి. ఒకవేళ తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు ఎన్ఆర్ఐలు అయితే, జాయింట్ ఎన్ఆర్ఈ లేదా ఎన్ఆర్ఓ బ్యాంక్ ఖాతా ద్వారా కూడా ఈ స్కీమ్లో చేరవచ్చు.
ఎన్పీఎస్ వాత్సల్య స్కీమ్ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం క్రమశిక్షణతో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే కుటుంబాలకు ఒక బలమైన ఆర్థిక సాధనంగా మారే అవకాశం ఉంది. సరైన ప్లానింగ్తో, దీర్ఘకాలికంగా కొనసాగిస్తే, ఇది పిల్లల విద్య, జీవన భద్రతకు పటిష్టమైన ఆధారంగా నిలుస్తుంది.