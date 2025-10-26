Jobs: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్..పరీక్ష లేకుండానే రూ. 2 లక్షల జీతంతో ఉద్యోగాలు.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!

NSIC Recruitment 2025: నేషనల్ స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (NSIC)లో ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది. మేనేజర్ పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నారు. మొత్తం 70 ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఈ పోస్టులకు NSIC వేర్వేరుగా నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేసింది. డిగ్రీ, ఎంబీఏ, సీఏ, సీఎంఎ, బీఈ, బీటెక్ పాస్ అయి ఉండాలి. దాంతో పాటు పని అనుభవం కలిగి ఉండాలి.
అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ నెల 27 నుంచి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అప్లయ్ చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ నవంబర్ 16. దరఖాస్తు ఫీజు రూ.1,500. ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూబీడీ, మహిళలకు ఫీజు మినహాయింపు ఉంది.
మొత్తం పోస్టులు మేనేజర్, జనరల్ మేనేజర్ కలిపి 70 ఉన్నాయి. జీతం 40 వేల నుంచి 2 లక్షల 20 వేల వరకు ఉంటుంది. వయోపరిమితి 31 నుంచి 41 ఏళ్ల వరకు పెట్టారు. పూర్తి వివరాలకు NSIC అధికారిక వెబ్సైట్ https://nsic.co.in. ని సందర్శించండి.
ప్రకటనలోని అర్హత ప్రమాణాల ప్రకారం దరఖాస్తుల పరిశీలన ఉంటుంది. షార్ట్ లిస్ట్ చేయబడిన అభ్యర్థులకు పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. ప్రకటించిన పోస్టుల సంఖ్యకు కనీసం 1:5 నిష్పత్తిలో లేదా గరిష్టంగా 1:7 నిష్పత్తిలో అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూ కోసం షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు.
పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూకు పిలవబడే అభ్యర్థుల సంఖ్యను పరిమితం చేయడానికి (కనీస అర్హత ప్రమాణాలు/ప్రమాణాలను పెంచడంతో సహా) దాని ప్రమాణాలను రూపొందించే హక్కు యాజమాన్యానికి ఉంటుంది.
అర్హత, ఇంటర్వ్యూ, ఎంపికకు సంబంధించి యాజమాన్యం తీసుకునే నిర్ణయమే ఫైనల్. ఈ విషయంలో ఎటువంటి ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు అనుమతించబడవు. ఎంపికైన అభ్యర్థి దేశంలోని ఏదైనా NSIC కార్యాలయాలలో పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి.