Jobs: అదిరిపోయే జీతంతో NMLలో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలు.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!

Nml Notification: ఏ ఉద్యోగం లేకుండా ఇంటి దగ్గరే ఖాళీగా ఉంటున్నారా..? అయితే ఈ అద్భుత అవకాశం మీ కోసమే. భారత ప్రభుత్వ సంస్థ నేషనల్ థర్మల్ పవర్ కార్పొరేషన్ మైనింగ్ లిమిటెడ్ (NML) ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టుల కోసం నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. అక్టోబర్ 27 నుంచి దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది.
భారత ప్రభుత్వ సంస్థ నేషనల్ థర్మల్ పవర్ కార్పొరేషన్ మైనింగ్ లిమిటెడ్ (NML) ఒడిశా, జార్ఖండ్, ఛత్తీస్‌గఢ్​ రాష్ట్రాల్లోని కోల్ మైనింగ్ ప్రాజెక్ట్‌లో వర్క్ చేయడానికి ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్ ద్వారా అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు.

దరఖాస్తు ప్రక్రియ అక్టోబర్ 27 నుండి ప్రారంభం కానుండగా.. అప్లికేషన్లు సమర్పించడానికి చివరి తేదీ నవంబర్ 15. పూర్తి వివరాలకు nml.co.in వెబ్‌సైట్‌ని సందర్శించగలరు.  

మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య 21 కాగా.. అందులో ఎగ్జిక్యూటివ్ (ఫైనాన్స్)-3, ఎగ్జిక్యూటివ్ (ఎన్విరాన్​మెంట్ మేనేజ్​మెంట్)-3, అసిస్టెంట్ మైన్ సర్వేయర్ 15 ఉన్నాయి. ఇక ఈ పోస్టులకు జీతం రూ. 60 వేల నుంచి రూ. 71 వేలుగా ఉంది.  

విద్యార్హతలు.. గుర్తింపు పొందిన సంస్థ లేదా యూనివర్సిటీ నుంచి డిప్లొమా, డిగ్రీ, పీజీ, ఎంఎస్సీ, ఎంటెక్, సీఏ/ సీఎంఏలో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. పని అనుభవం తప్పనిసరిగా ఉండాలి.  

గరిష్ట వయోపరిమితి 30 నుంచి 40 ఏళ్లు కాగా.. నిబంధనలను అనుసరించి సంబంధిత వర్గాలకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.  

