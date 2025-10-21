English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Jobs: డిగ్రీ పాసైతే చాలు.. నెలకు రూ. 71 వేల జీతంతో ఎన్టీపీసీలో కొలువుల జాతర.. లాస్ట్ డేట్ ఇదే..!

Jobs: డిగ్రీ పాసైతే చాలు.. నెలకు రూ. 71 వేల జీతంతో ఎన్టీపీసీలో కొలువుల జాతర.. లాస్ట్ డేట్ ఇదే..!

Ntpc Recrutiment 2025: నిరుద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్. ఉద్యోగం కోసం నిరీక్షిస్తున్న వారి కోసం.. NTPC మైనింగ్ లిమిటెడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, అసిస్టెంట్ మైన్ సర్వేయర్ పోస్టుల భర్తీ కోసం నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ పోస్టులకు అప్లయ్ చేసుకోవడానికి ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ అక్టోబర్ 27న ప్రారంభం కానుండగా.. చివరి తేది నవంబర్ 15 వరకు ఉంది. 
 
NTPC మైనింగ్ లిమిటెడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, అసిస్టెంట్ మైన్ సర్వేయర్ పోస్టుల భర్తీ కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇందులో మొత్తం 21 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఎగ్జిక్యూటివ్ (ఫైనాన్స్) పోస్టుకు అప్లయ్ చేసుకోవడానికి.. గుర్తింపు పొందిన సంస్థ నుండి డిగ్రీ పాసై ఉండాలి. CA లేదా CMA ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.   

ఎగ్జిక్యూటివ్ (ఎన్విరాన్‌మెంటల్ మేనేజ్‌మెంట్) పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి.. అభ్యర్థులు కనీసం 60 శాతం మార్కులతో ఎన్విరాన్‌మెంట్ సబ్జెక్టులో బ్యాచిలర్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీని కలిగి ఉండాలి. అలాగే అసిస్టెంట్ మైన్ సర్వేయర్ పోస్టుకు అప్లయ్ చేసుకోవడానికి అభ్యర్థులు.. మైన్ సర్వే, మైనింగ్ లేదా సివిల్ ఇంజనీరింగ్‌లో డిప్లొమా కలిగి ఉండాలి.  

ఎగ్జిక్యూటివ్ (ఫైనాన్స్) పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి 30 ఏళ్లు.. ఎగ్జిక్యూటివ్ (ఎన్విరాన్‌మెంటల్ మేనేజ్‌మెంట్) అభ్యర్థులకు 35 ఏళ్లు, అసిస్టెంట్ మైన్ సర్వేయర్ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి 40 ఏళ్ల వయో పరిమితి ఉంది. 

ఓబీసీ అభ్యర్థులకు 3 సంవత్సరాలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5 సంవత్సరాలు, వికలాంగ అభ్యర్థులకు 10 సంవత్సరాలు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది. సీబీటీ టెస్ట్ ద్వారా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయనున్నారు.  

ఇక ఎగ్జిక్యూటివ్ (ఫైనాన్స్), ఎగ్జిక్యూటివ్ (ఎన్విరాన్‌మెంటల్ మేనేజ్‌మెంట్) పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ. 71,000 జీతం.. అసిస్టెంట్ మైన్ సర్వేయర్ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ. 60,000 జీతం అందిస్తారు. ఈ పోస్టులకు ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ అక్టోబర్ 27న ప్రారంభమవుతుంది. ఆసక్తి, అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు నవంబర్ 15, 2025 వరకు అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు.   

