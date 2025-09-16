Ntr-Prasanth Neel Movie: మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ ఎన్టీఆర్ ప్రజెంట్ ప్రశాంత్ నీల్ డైరెక్షన్లో ఓ భారీ బడ్జెట్ మూవీ చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇటీవల వచ్చిన వార్ 2 ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ని నిరాశ పరిచింది. అయితే తాజాగా హైదరాబాద్లో ఉన్న అమెరికా కాన్సుల్ జనరల్.. ఎన్టీఆర్తో దిగిన ఫోటోలను అధికారిక సోషల్ మీడియా అకౌంట్లో షేర్ చేయడంతో.. ఆ పోస్ట్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ ఎన్టీఆర్ రీసెంట్గా.. వార్ 2 బాలీవుడ్ సినిమాతో రాగా ఆ మూవీ ఆశించినంత హిట్ మాత్రం కొట్టలేదు. ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్.. ప్రశాంత్ నీల్ డైరెక్షన్లో ఓ సినిమా చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ మూవీ గురించి ఎప్పుడూ ఏదో న్యూస్ వైరల్ అవుతూనే ఉంది.
ఈ సినిమాలో రుక్మిణి వసంత్ హీరోయిన్ గా నటిస్తుంది. ఈ మూవీ కొంత షూటింగ్ ఆల్రెడీ కర్ణాటకలో జరుపుకుంది. అయితే ఈ సినిమా త్వరలో అమెరికాలో షూటింగ్ జరుపుకోనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
తాజాగా హైదరాబాద్లో ఉన్న అమెరికా కాన్సుల్ జనరల్.. ఎన్టీఆర్తో దిగిన ఫోటోలను అధికారిక సోషల్ మీడియా అకౌంట్లో షేర్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోలు నెట్టింట్లో వైరల్గా మారాయి.
ఈ ఫోటోలను షేర్ చేసి.. ఎన్టీఆర్కు కాన్సులేట్లోకి వెల్కమ్. ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం, రాబోయే ప్రాజెక్ట్ అమెరికాలో షూటింగ్ జరుపుకోనుంది. ఈ క్రమంలో అమెరికా-ఇండియా పార్టనర్ షిప్, జాబ్స్ క్రియేట్ చేయడం, ఇరు దేశాల మధ్య బంధం బలపడనుంది అని రాసుకొచ్చారు.
దీంతో ఎన్టీఆర్, నీల్ సినిమా షూటింగ్ అమెరికాలో జరగబోతుందని, అందుకే ఎన్టీఆర్ US కాన్సులేట్కి వెళ్లారని సమాచారం. మరి ఎన్టీఆర్, నీల్ సినిమా ఎప్పుడొస్తుందో చూడాలి. ఈ సినిమాకు డ్రాగన్ అనే టైటిల్ ప్రచారంలో ఉంది. ఈ మూవీ స్క్రిప్ట్ కోసం ప్రశాంత్ నీల్ చాలా టైమ్ తీసుకున్నాడు. కాబట్టి, ఇప్పటి వరకూ నీల్ తీసిన అన్ని సినిమాల్లోకల్లా బెస్ట్ సినిమా ఇదే అవుతుందని అంచనాలు ఉన్నాయి.