NTR Last Movie: మేజర్ చంద్రకాంత్ లేదా శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడులో ఏది అన్నగారి చివరి చిత్రం..!

Sr NTR Last Movie: అన్న ఎన్టీఆర్ తన కెరీర్ చివర్లో ‘మేజర్ చంద్రకాంత్’, శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడు’ సినిమాల్లో నటించారు. ఇందులో ఏది అన్నగారి చివరి చిత్రం అనేది అభిమానులు ఇప్పటికీ డిస్కషన్స్ చేస్తుంటారు. ఇంతకీ ఈ రెండింటిలో ఏది చివరి చిత్రం అనే విషయానికొస్తే..
NTR: సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. తెలుగు చిత్రసీమలో దాదాపు మూడున్నర దశాబ్దాల పాటు నెంబర్ వన్ మాస్ హీరోగా సత్తా చాటారు. అంతేకాదు తెలుగు నాట తెలుగు దేశం పార్టీ పేరిట ఓ పొలిటికల్ పార్టీని స్థాపించిన 8 నెలల్లోనే అధికారంలోకి వచ్చారు. ఇక రాజకీయాల్లో వెళ్లి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కొన్ని సినిమాల్లో నటించారు.
ఎన్టీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత రిలీజైన మొదటి చిత్రం ‘సింహం నవ్వింది’, చండశాసనుడు, శ్రీమద్విరాట్ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర, బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర, సామ్రాట్ అశోక, మేజర్ చంద్రకాంత్, శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడు వంటి మొత్తంగా 7 చిత్రాలు విడుదలయ్యాయి. దాంతో పాటు బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర హిందీలో తెరకెక్కించారు. కానీ తెలుగులో డిజాస్టర్ కావడంతో షూటింగ్ పూర్తైన హిందీలో ఈ సినిమా విడుదల చేయలేదు. అందులో ఎన్టీఆర్, బాలకృష్ణ, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించడం విశేషం.
అందులో చండశాసనుడు, శ్రీమద్విరాట్ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి చరిత్ర, మేజర్ చంద్రకాంత్ సినిమాలు మంచి విజయాలను నమోదు చేశాయి. అందులో శ్రీ మద్విరాట్ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి చరిత్ర ఎన్నో సెన్సార్ ఇబ్బందులను ఫేస్ చేసి చివరకు విడుదలైన ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది.
మేజర్ చంద్రకాంత్ సినిమా ఎన్టీఆర్ 1994 ఎన్టీఆర్ నాల్గోసారి ముఖ్యమంత్రిగా కాబోయే ముందు యేడాది ఈ సినిమా విడుదలైంది.కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో మోహన్ బాబు నిర్మాణంలో శ్రీలక్ష్మీ ప్రసన్న పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం 23 ఏప్రిల్ 1993న రిలీజై సంచలన విజయం సాధించింది.
ఇక మేజర్ చంద్రకాంత్ సినిమా కంటే ముందు బాపు దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్ కుమారుడు నందమూరి రామకృష్ణ నిర్మాతగా శ్రీమతి మూవీ కంబైన్స్ బ్యానర్ పై ‘శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడు’ సినిమా చేశారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ కంప్లీటైన రిలీజ్ అప్పటి రాజకీయ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా విడుదల చేయలేదు.
‘శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడు’ మూవీ తర్వాత ఎన్టీఆర్ చివరగా షూటింగ్ చేసిన ‘మేజర్ చంద్రకాంత్’ సినిమా విడుదలై బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. దీంతో ‘శ్రీనాథ కవిసార్వభౌమడు’ చిత్రాన్ని అదే యేడాది దసరా కానుకగా 21 అక్టోబర్ 1993లో విడుదల చేశారు. ఈ సినిమా అందరి అంచనాలను తలకిందలు చేస్తూ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. టెక్నికల్ గా ఎన్టీఆర్ నటించిన లాస్ట్ మూవీ ‘మేజర్ చంద్రకాంత్’ అయితే.. విడుదలైన చివరి సినిమా మాత్రం ‘శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడు’ కావడం గమనార్హం.