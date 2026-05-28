NTR Political Spl: ఉమ్మడి ఏపీలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి తానేంటో చూపించిన అన్న ఎన్టీఆర్..

Written By TA Kiran Kumar
Published: May 28, 2026, 05:05 AM IST|Updated: May 28, 2026, 05:05 AM IST

NTR Political Spl: అన్న ఎన్టీఆర్.. ఈ పేరు ఓ సంచనం. ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి చుక్కులు చూపించిన నేతగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అంతేకాదు దేశ వ్యాప్తంగా ఇందిరా గాంధీ ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని పాతాళానికి తొక్కిన ఘనత ఎన్టీఆర్ స్థాపంచిన తెలుగు దేశం పార్టీకే దక్కుతోంది. ఉమ్మడి ఏపీలో సంక్షేమ పథకాల అమలు విషయంలో అన్నగారు సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారు. 

 

NTR One and only Politician in AP Politics1/5

ఎన్టీఆర్ వన్ అండ్ ఓన్లీ పొలిటిషియన్

NTR One and only Politician in AP Politics: అన్న ఎన్టీఆర్ 57 యేళ్ల వయసులో రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేశారు.  అంతేకాదు 1982 మార్చి 29న తెలుగు దేశం పార్టీ స్థాపించారు. అంతేకాదు పార్టీ పెట్టిన తొమ్మిది నెలల్లో సీఎం అయిన సరికొత్త చరిత్ర క్రియేట్ చేశారు. 

NTR - Vijay 2/5

ఎన్టీఆర్ - విజయ్

హీరోగా  ఉంటూ ముఖ్యమంత్రి పీఠం అధిరోహించిన రెండో పర్సన్‌గా ఎన్టీఆర్ సంచలన రికార్డు క్రియేట్ చేసారు. ఆయన కంటే ముందు ఎమ్జీఆర్ ముందుగా సీఎం అయ్యారు. ఆ తర్వాత జయలలిత.. తాజాగా విజయ్.. ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు. ఇందులో విజయ్ మాత్రం సొంత పార్టీ పెట్టి రెండేళ్లలోనే ముఖ్యమంత్రి కాగలిగారు. 

NTR Record3/5

ఎన్టీఆర్ రికార్డు

మన దేశంలో  పార్టీ పెట్టిన అతి తక్కువ సమయంలోనే సీఎం పీఠం అధిరోహించిన నేతగా ఎన్టీఆర్ రికార్డు క్రియేట్ చేశారు.  అంతేకాదు రెండు రూపాయలకు కిలో బియ్యం పథకం.. జనతా వస్త్రాలు..సంక్షేమ హాస్టళ్లు.. తెలంగాణ పటేల్ పట్వారీ వ్యవస్థ రద్దు వంటి పలు సంచలన నిర్ణయాలు ఎన్టీఆర్ కు మంచి పేరు తీసుకొచ్చాయి. మరోవైపు కొన్ని అనాలోచిత నిర్ణయాలు ఆ పరాజయానికి బాటలు వేశాయి.    

Lok Sabha Opposition4/5

లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష పాత్ర

1983లో జరిగిన టీడీపీ పార్టీ పెట్టిన తర్వాత జరిగిన  ఎన్నికల్లో 294 అసెంబ్లీ సీట్లకు గాను 204 సీట్లను సాధించి సంచలనం సృష్టించారు. 1984 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో 35 ఎంపీ సీట్లును సాధించి మరో రికార్డు క్రియేట్ చేశారు.  పార్లమెంట్‌లో ప్రతిపక్ష హోదా పొందిన ఏకైక ప్రాంతీయ పార్టీగా తెలుగు దేశం రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. 1994లో జరిగిన ఎన్నికల్లో ఎన్నడు ఊహించని సీట్లతో మూడోసారి అధికారంలోకి వచ్చారు ఎన్టీఆర్. నాల్గోసారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసారు. 

NTR Lakshmi Parvathi Marriage 5/5

లక్ష్మీ పార్వతితో పెళ్లి

1994 ఎన్నికలకు ముందే  లక్ష్మీ పార్వతిని రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు. వారి పెళ్లిని ప్రజలు ఆమోదించి ఆయనకు మూడోసారి అధికారం కట్టబెట్టారు. ఇక పార్టీలో లక్ష్మీ పార్వతి పెత్తనం పెరిగిపోతుందనే సాకు  చూపి కుటుంబ సభ్యుల సహాకారంతో చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగు దేశం పార్టీ పగ్గాలు అందుకోవడంతో పాటు ఎన్టీఆర్ పదవీచ్యుడిని చేసి తాను ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. ప్రతిపక్షాలు ఇది వెన్నుపోటుగా సంభోదిస్తే.. టీడీపీ వర్గాలు మాత్రం అధికార మార్పిడిగా పేర్కొన్నారు. ఏది ఏమైనా 1923 మే 28న జన్మించిన ఎన్టీఆర్.. 1996 జనవరి 18న తుదిశ్వాస విడిచారు. 

SRH vs RR Highlights: సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ ఘోర వైఫల్యం.. రాజస్థాన్‌ భారీ విజయం

