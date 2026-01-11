Nupur Sanon Wedding: పెళ్లి చేసేసుకున్న ప్రభాస్ మరదలు.. నెట్టింట్లో ఫోటోలు వైరల్..!

Nupur Sanon: మాస్ మహరాజ్ రవితేజ హీరోగా నటించిన 'టైగర్ నాగేశ్వరరావు' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది హీరోయిన్ కృతి సనన్ చెల్లెలు నుపుర్ సనన్. ఆ తర్వాత పలు మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ సాంగ్స్లో కనిపించి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. తాజాగా నుపుర్ సనన్ తన చిరకాల ప్రియుడు, ప్రముఖ గాయకుడు స్టెబిన్ బెన్తో వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టింది. పెళ్లికి సంబంధించిన ఫోటోలు నెట్టింట్లో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.
నుపుర్ సనన్, స్టెబిన్ బెన్ జంట గత ఐదేళ్ల నుండి రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. వారం రోజుల క్రితమే ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్న ఈ కపుల్.. రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పూర్లో సంప్రదాయబద్ధంగా పెళ్లి చేసుకున్నారు.
ఈ వేడుకకు ఇరు కుటుంబాల పెద్దలు, అతి దగ్గర సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. పెళ్లిలో నుపుర్ సనన్, స్టెబిన్ బెన్ ఇద్దరూ తెలుపు రంగు దుస్తుల్లో మెరిసిపోయారు.
మినిమలిస్టిక్ డిజైన్తో సంప్రదాయం, ఆధునికత మేళవించిన లుక్లో వీరు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. బ్యాక్గ్రౌండ్ డెకరేషన్, రాజస్థానీ శైలి అలంకరణలు పెళ్లి వేడుకకు మరింత అందాన్ని తీసుకొచ్చాయి.
పెళ్లి ఫోటోలను నుపుర్ సనన్ తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా.. నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్గా మారాయి. నుపుర్, స్టెబిన్ మధ్య కెమిస్ట్రీ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ జంటకి సినీ సెలబ్రిటీలు, నెటిజన్లు కంగ్రాట్స్ తెలియజేస్తూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.
ప్రస్తుతం 'నూరని చెహ్రా' అనే చిత్రంతో బాలీవుడ్లో ఎంట్రీ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంది నుపుర్ సనన్. అయితే పెళ్లి తర్వాత కూడా నుపుర్ తన నటనా ప్రయాణాన్ని కొనసాగించనుండటం విశేషం.