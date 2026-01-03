English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Nupur Sanon: కాస్ట్లీ పడవలో ప్రపోజ్‌.. మిలియనీర్‌తో పెళ్లికి రెడీ అయిపోయిన ప్రభాస్‌ మరదలు..!

Nupur Sanon: కాస్ట్లీ పడవలో ప్రపోజ్‌.. మిలియనీర్‌తో పెళ్లికి రెడీ అయిపోయిన ప్రభాస్‌ మరదలు..!

Nupur Sanon Getting Married Photos: టాప్‌ హీరోయిన్‌ కృతిసనన్‌ చెల్లెలు నుపూర్‌ మిలియనీర్‌ గాయకుడిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధం అయిపోయింది. ఓ కాస్ట్లీ పడవలో తన ప్రియుడు ప్రపోజ్ చేయడం, వారి నిశ్చితార్థం ఫొటోస్ కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. తన చిరకాల ప్రియుడు గాయకుడు అయిన స్టెబిన్‌తో నిశ్చితార్థం చేసుకుంది నుపూర్ సనన్. నిశ్చితార్థం ఫొటోస్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
 
1 /6

 టాలీవుడ్, బాలీవుడ్ హీరోయిన్ కృతి సనన్ చెల్లెలు నుపూర్‌ సనన్‌ నిశ్చితార్థం జరిగింది. ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికగా హ్యాండిల్స్‌లో తన ఫొటోస్ షేర్ చేసుకుంది. తన చిరకాల ప్రియుడైన స్టెబిన్ పడవలో ఆమెను ప్రపోజ్ చేశారు.   

2 /6

 స్టెబిన్ మోకరిల్లి తన ప్రేయసి నుపూర్‌కు కాస్ట్లీ డైమండ్‌ రింగ్‌ ఇచ్చి ప్రపోజ్‌ చేశారు. నిశ్చితార్థం ఉంగరాన్ని బహుకరించాడు. దాని విలువ రూ.8,32,000 ఉంటుందని సమాచారం. ఇంస్టాగ్రామ్ వేదికగా నుపూర్‌ను ప్రపోజ్‌ చేసిన ఫోటోస్‌ ట్రెండ్‌ అవుతున్నాయి.   

3 /6

 ఈ శుభవార్తను తల్లి తల్లిదండ్రులకు నుపూర్‌ వీడియో కాల్ ద్వారా కూడా పంచుకుంది. తన సోదరి హీరోయిన్‌ కృతి సనన్‌ కూడా తన సోదరికి కాబోయే భర్తతో ఉన్న ఫొటోస్ కూడా వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే వీరి వివాహం ఈ జనవరి 11వ తేదీ జరుగుతుందని సమాచారం.  

4 /6

 ఇక నుపూర్ సనన్‌, స్టెబిన్ లా పెళ్లికి సంబంధించిన ప్రీ వెడ్డింగ్ కార్యక్రమం కూడా జనవరి 9వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే అధికారికంగా వివాహ తేదీ గురించి ఎలాంటి ప్రకటన లేదు.  

5 /6

నుపూర్‌ స్టెబిన్‌ల వివాహం గురించి అధికారికంగా సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించిన వెంటనే ఫ్యాన్స్ వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. బాలీవుడ్‌ నటి సోనాక్షి సిన్హా ఆమె భర్త జహీర్ ఇక్బాల్ కూడా సోషల్ మీడియా వేదికగా వారికి ఎమోజీలతో విషెస్‌ తెలియజేశారు.   

6 /6

కృతి సనన్‌ ప్రముఖ టాలీవుడ్‌, బాలీవుడ్ హీరోయిన్, మోడల్. ఆమె తెలుగులో మహేష్ బాబు సరసన వన్ నేనొక్కడినే ద్వారా అరంగేట్రం చేసింది. ఆ తర్వాత ప్రభాస్‌తో 2023లో వచ్చిన ఆదిపురుష్‌ సినిమాలో కూడా కలిసి నటించింది. ఈమె ప్రభాస్ సరసన జానకి పాత్రలో మెరిసింది.  

Nupur Sanon engagement Nupur Sanon wedding photos Nupur Sanon Stebin Ben proposal Nupur Sanon yacht proposal

Next Gallery

Top 5 Investment Schemes: మీ కష్టార్జితాన్ని ఈ 5 స్కీముల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే..మీరు లక్షాధికారులు కాకుండా ఎవరూ ఆపలేరు..!!