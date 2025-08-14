English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Best Fruit: ఓర్నిఈ చిన్న ఫ్రూట్ తింటే మన ఆరోగ్యానికి ఇన్ని ప్రయోజనాలా.. ఇంతకీ ఏంటా పండు..!

Health Benefits of Plums: ప్రకృతి మనకు అందించే ఆరోగ్యకరమైన ఫలాల్లో ప్లమ్స్‌ ఒకటి. వీటిలో ఉండే విటమిన్లు, మినరల్స్‌, ఫైబర్, మరియు యాంటీఆక్సిడెంట్లు.. మన శరీరానికి ఎన్నో రకాలుగా మేలు చేస్తాయి. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడం నుంచి.. గుండె ఆరోగ్యాన్ని సమర్థవంతంగా పరిరక్షించడం వరకూ.. ప్లమ్స్‌ తినడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.. 
 
1 /5

ప్లమ్స్‌లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, ఫైబర్ యాంటీఆక్సిడెంట్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి ఇవి మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందిస్తాయి. విటమిన్ కె మరియు మాంగనీస్ ఎముకలను బలోపేతం చేస్తాయి.  

2 /5

ప్లమ్స్‌లోని యాంటీఆక్సిడెంట్స్ క్యాన్సర్ మరియు ఇన్ఫ్లమేషన్‌ను నివారిస్తాయి. ఈ ఫ్రూట్ లో విటమిన్ సి సమృద్ధిగా ఉండటం వల్ల రోగనిరోధక వ్యవస్థ బలపడుతుంది.   

3 /5

ప్లమ్స్‌లోని ఫైబర్ జీర్ణక్రియను సులభతరం చేస్తుంది మరియు మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. పొటాషియం మరియు యాంటీఆక్సిడెంట్స్ రక్తపోటును నియంత్రించడమే కాకుండా గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.   

4 /5

తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ కలిగిన ప్లమ్స్ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను స్థిరీకరిస్తాయి. ప్లమ్స్ మెమరీని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. ప్లమ్స్ తినడం వల్ల సీరమ్ టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ మరియు ఎల్‌డీఎల్-సి తగ్గుతాయి.   

5 /5

ప్లమ్స్‌లో ఉండే విటమిన్ సి కంటి ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందిస్తుంది మరియు బ్లడ్ వెసెల్స్‌ను ఏర్పరుస్తుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించే ప్రతీ ఒక్కరూ ప్లమ్స్‌ను తమ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.  

health benefits of plums Plums Plum Benefits Plum Fruit Plum Fruit Health Benefits

Next Gallery

Mustard Seeds: పాతకాలం నాటి పద్ధతి..తెల్ల జుట్టు నిమిషాల్లో నల్లగా మారుతుంది!