Nysa Devgan Photo: గ్లామర్‌లో తల్లినే మించిపోయింది.. కాజోల్ కూతురు కేక పెట్టించే అందం..

Nysa Devgan Recent Photos: బాలీవుడ్ ఎవర్ గ్రీన్ బ్యూటీ కాజోల్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనేలేదు. 'దిల్‌వాలే దుల్హనియా లే జాయేంగే' వంటి అనేక చిత్రాలతో దేశవ్యాప్తంగా విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ దక్కించుకుంది. ఇప్పుడు ఆమె కూతురు నైసా దేవ్‌గణ్ హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీకి సిద్ధమైంది.
ఒకప్పుడు షారుఖ్ ఖాన్‌కు బెస్ట్ జోడీగా పేరు తెచ్చుకున్న ఈ నటి.. అటు అందం, ఇటు అభినయంతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది కాజోల్. బాలీవుడ్ హీరో అజయ్ దేవగన్‌ను పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత సినిమాలకు కాజోల్ కొంత విరామాన్ని ప్రకటించింది. 

చాలా ఏళ్ల తర్వాత కాజోల్.. 'వీఐపీ 2' సినిమాలో నటించింది. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్‌లో సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లతో కాజోల్ బిజీగా ఉంది. ఇప్పుడు ఆమె కూతురు నైసా దేవగన్ గ్లామర్ ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

గ్లామర్ షోలో అదరగొడుతున్న నైసా తాజాగా కాజోల్ తన కూతురు నైసా ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఈ పిక్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఫ్యాన్స్, నెటిజన్లు నైసా గ్లామర్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. నైసా అచ్చం తన తల్లి కాజోల్‌ పోలికతో ఉందని అందరూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. 

గ్లామర్‌లో తల్లనే మించిపోయిందంటూ చెబుతున్నారు. కాజోల్, నైసా ఇద్దరూ అప్పుడప్పుడూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసే ఫోటోల్లో అక్కాచెల్లెళ్లుగా కనిపిస్తున్నారంటూ అభిమానులు మురిసిపోతున్నారు.

హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ..! నైసా ప్రస్తుతం సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ.. ఆమె సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్న ఫోటోలు, వీడియోలు చూస్తుంటే త్వరలోనే సినీరంగంలోకి అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. కుమార్తె సినీ ప్రవేశం గురించి గతంలో కాజోల్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 

"నైసాకు సినిమాలపై ఆసక్తి ఉంటే తప్పకుండా ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెడుతుంది. అయితే, ఆమెకు సినీ ప్రవేశం గురించి నేను ఎలాంటి సలహాలు ఇవ్వలేదు" అని కాజోల్ తెలిపారు. బాలీవుడ్‌లో టాప్ హీరోహీరోయిన్లుగా ఉన్న కాజోల్-అజయ్ దేవగన్ వారసురాలిగా నైసా దేవగన్ తెరంగేట్రం చేస్తే..ఆమె అదే రకమైన ఫాలోయింగ్ రావడం పక్కా అని ఫ్యాన్స్ కామెంట్ చేస్తున్నారు.

Nysa Devgan Nysa Devgan lehenga Kajol Devgan Nysa Devgan celebrity Nysa Devgan Bollywood debut Ajay Devgn Manish malhotra Bollywood Nysa Devgan pictures

