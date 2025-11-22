English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Oats Upma Recipe: 15 నిమిషాల్లో నోరూరించే ఓట్స్ ఉప్మా..ఎంత తిన్నా అస్సలు పొట్టరాదు గ్యారెంటీ!

Oats Upma Recipe: 15 నిమిషాల్లో నోరూరించే ఓట్స్ ఉప్మా..ఎంత తిన్నా అస్సలు పొట్టరాదు గ్యారెంటీ!

Oats Upma Recipe For Breakfast: నోరూరించే ఓట్స్ ఉప్మా రెసిపీని ఇంట్లోకూర్చొని 15 నిమిషాల్లో రెడీ చేయోచ్చు. ఇది మూడు పూటలా ఎన్నిసార్లు తిన్నా అస్సలు పొట్టరాదు. రుచికి రుచి.. ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం ఈ ఓట్స్ ఉప్మా. ఒక్కసారి టేస్ట్ చూస్తే లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. 
1 /6

ముందుగా ఒక ఫ్రైయింగ్ పాన్ లో అర టీస్పూన్ నూనె వేడి చేయాలి. ఆ తర్వాత 1 కప్పు ఓట్స్‌ను బాగా వేయించాలి. ఓట్స్ బాగా బ్రౌన్ అయ్యే వరకు మంట తక్కువ పెట్టి వేయించాలి. ఓట్స్ గోధుమ కలర్‌లో మారగానే పొయ్యి మీద నుంచి దించాలి.

2 /6

అదే ఫ్రైయింగ్ పాన్ లో 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేడి అయ్యాక ఆవాలు, చిటికెడు జీలకర్ర, ఒక చెంచా శనగ పిండి, ఒక చెంచా మినపప్పు.. అవసరమైతే కొద్దిగా జీడిపప్పు వేసి బాగా వేయించాలి. 

3 /6

ఆ తర్వాత ఒక ఉల్లిపాయను సన్నగా తరిగి నూనెలో వేయించాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు బంగారపు రంగులోకి మారినప్పుడు, అర చెంచా అల్లం, తరిగిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి బాగా వేయించుకోవాలి.

4 /6

ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగిన క్యారెట్, కొన్ని బీన్స్.. అవసరమైతే క్యాప్సికమ్, పచ్చి బఠానీలు అందులో కలుపుకోవచ్చు.

5 /6

వాటన్నింటిని రెండు నిమిషాలు వేయించిన తర్వాత.. కప్పు నీరు పోసి మూత పెట్టాలి. ఆ తర్వాత తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా కలియ తిప్పాలి. తరచూ మూత తీసి స్పూన్‌తో తిప్పుతూ ఉండాలి.

6 /6

అలా కూరగాయల ముక్కలు అన్నీ బాగా ఉడికిన తర్వాత వేయించిన ఓట్స్ అందులో కలపాలి. ఆ తర్వాత ఉప్పు అవసరమైతే కలపండి. లేదంటే మూతపెట్టి ఉడికించి చివరికి వడ్డించి తినేయచ్చు.

Oats Upma Recipe How to make Oats Upma Instant Oats Upma Healthy Oats Upma Oats Upma For Weight Loss Low Calorie Breakfast Oats Upma without oil Quick Oats Upma

Next Gallery

Traffic Challan Discount: ట్రాఫిక్ చలాన్లపై బంపర్ డిస్కౌంట్ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. వెంటనే చెల్లించండి..!