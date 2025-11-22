Oats Upma Recipe: 15 నిమిషాల్లో నోరూరించే ఓట్స్ ఉప్మా..ఎంత తిన్నా అస్సలు పొట్టరాదు గ్యారెంటీ!

Oats Upma Recipe For Breakfast: నోరూరించే ఓట్స్ ఉప్మా రెసిపీని ఇంట్లోకూర్చొని 15 నిమిషాల్లో రెడీ చేయోచ్చు. ఇది మూడు పూటలా ఎన్నిసార్లు తిన్నా అస్సలు పొట్టరాదు. రుచికి రుచి.. ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం ఈ ఓట్స్ ఉప్మా. ఒక్కసారి టేస్ట్ చూస్తే లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
ముందుగా ఒక ఫ్రైయింగ్ పాన్ లో అర టీస్పూన్ నూనె వేడి చేయాలి. ఆ తర్వాత 1 కప్పు ఓట్స్ను బాగా వేయించాలి. ఓట్స్ బాగా బ్రౌన్ అయ్యే వరకు మంట తక్కువ పెట్టి వేయించాలి. ఓట్స్ గోధుమ కలర్లో మారగానే పొయ్యి మీద నుంచి దించాలి.
అదే ఫ్రైయింగ్ పాన్ లో 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేడి అయ్యాక ఆవాలు, చిటికెడు జీలకర్ర, ఒక చెంచా శనగ పిండి, ఒక చెంచా మినపప్పు.. అవసరమైతే కొద్దిగా జీడిపప్పు వేసి బాగా వేయించాలి.
ఆ తర్వాత ఒక ఉల్లిపాయను సన్నగా తరిగి నూనెలో వేయించాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు బంగారపు రంగులోకి మారినప్పుడు, అర చెంచా అల్లం, తరిగిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి బాగా వేయించుకోవాలి.
ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగిన క్యారెట్, కొన్ని బీన్స్.. అవసరమైతే క్యాప్సికమ్, పచ్చి బఠానీలు అందులో కలుపుకోవచ్చు.
వాటన్నింటిని రెండు నిమిషాలు వేయించిన తర్వాత.. కప్పు నీరు పోసి మూత పెట్టాలి. ఆ తర్వాత తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా కలియ తిప్పాలి. తరచూ మూత తీసి స్పూన్తో తిప్పుతూ ఉండాలి.
అలా కూరగాయల ముక్కలు అన్నీ బాగా ఉడికిన తర్వాత వేయించిన ఓట్స్ అందులో కలపాలి. ఆ తర్వాత ఉప్పు అవసరమైతే కలపండి. లేదంటే మూతపెట్టి ఉడికించి చివరికి వడ్డించి తినేయచ్చు.