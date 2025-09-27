DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!

DA Hike: ఒడిశా ప్రభుత్వం డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA), డియర్నెస్ రిలీఫ్ (DR) పెంచింది. అక్టోబర్ 2024లో 3శాతం పెంపు తర్వాత, 2025 జనవరి 1 నుండి మరో 2శాతం పెంపుతో డీఏ 53శాతం నుంచి 55శాతానికి చేరింది. దీని వల్ల సుమారు 8.5 లక్షల మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు లాభం చేకూరనుంది. దీపావళి ముందు ప్రకటించిన ఈ నిర్ణయం ఉద్యోగ సంఘాలు, పెన్షనర్లలో ఆనందం కలిగించింది.
ఒడిశా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరోసారి ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు శుభవార్త చెప్పింది. ద్రవ్యోల్బణం ప్రభావం తగ్గించేందుకు, జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచేందుకు ప్రభుత్వం కరవు భత్యం (Dearness Allowance - DA) కరవు రిలీఫ్ (Dearness Relief - DR) పెంపును ప్రకటించింది. దీపావళి పండుగ ముందు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేలాది ఉద్యోగులకు కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా ఊరట కలిగించనుంది.
గత సంవత్సరం అక్టోబర్ 2024లో ఒడిశా ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 3శాతం డీఏ పెంపు చేసింది. ఆ సమయంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కరవు భత్యం 50శాతం నుండి 53శతానికి పెరిగింది. ఈ పెంపు వేతనాలతో పాటు నగదు రూపంలో కూడా ఉద్యోగులకు చెల్లించింది. అందువల్ల వారు గత నెలల బకాయిలను కూడా పొందగలిగారు.
తాజాగా ముఖ్యమంత్రి మోహన్ చరణ్ మాఝి నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల (PSU) ఉద్యోగులకు 2శాతం డీఏ పెంపుని ఆమోదించింది. దీని ఫలితంగా, 2025 జనవరి 1 నుంచి PSU ఉద్యోగులు , ఇతర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు 53శాతం బదులుగా 55శాతం కరవు భత్యం పొందనున్నారు. ఈ నిర్ణయం దాదాపు 8.5 లక్షల మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు నేరుగా లాభం చేకూరుస్తుంది.
ఉద్యోగులతో పాటు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెన్షనర్లకు కూడా 2శాతం కరవు రిలీఫ్ (DR) పెంపుని ప్రకటించింది. ప్రభుత్వ సేవలపై ఆధారపడిన వేలాది పెన్షన్ పొందుతున్న కుటుంబాలకు ఇది గొప్ప ఊరటగా మారనుంది. పెన్షనర్ల సంఘాలు, ఉద్యోగ సంఘాలు ఈ నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తూ, ఇది ఒక సానుకూల ఆర్థిక భద్రతా చర్య అని పేర్కొన్నాయి.
కేంద్రం , రాష్ట్రాలు సాధారణంగా ద్రవ్యోల్బణ సూచికల ఆధారంగా డీఏ పెంపులు చేస్తాయి. ప్రాథమిక జీతంపై చెల్లించే ఈ కరవు భత్యం పెరగడం వల్ల ఉద్యోగుల కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుంది. ప్రస్తుత ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితుల్లో ఈ పెంపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి భారీ ఆర్థిక భారం అయినా, ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా తీసుకున్నదని అధికారిక వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఒడిశా ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ డీఏ, డీఆర్ పెంపు నిర్ణయం పండుగ సమయంలో ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లలో ఆనందాన్ని రేకెత్తించింది. ఇప్పటికే ఉన్న 53శాతం నుండి 55శాతానికి పెరుగుతున్న డీఏ వలన రాష్ట్ర ఉద్యోగులు , పెన్షనర్ల ఆర్థిక స్థిరత్వం కొంతవరకు పెరుగుతుందని చెప్పవచ్చు.