OG Collection Day 1 World Wide: పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ నటించిన తాజా చిత్రం 'They Call Him OG'. ఈ సినిమా టాలీవుడ్ చరిత్రలో అత్యధిక ప్రీమియర్ షోలతో పాటు, అత్యధిక టికెట్లు అమ్ముడైన సినిమాగా నిలిచింది. ఈ క్రమంలో తొలిరోజు ఈ సినిమాకు ఎంత కలెక్షన్స్ వచ్చిందనే దానిపై చిత్రబృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది.
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా 'OG' సినిమా సంచలనం సృష్టించింది. ప్రీమియర్స్ షోలకు అత్యధిక టికెట్లు అమ్ముడుపోవడమే కాకుండా.. పవన్ కల్యాణ్ కెరీర్లో రిలీజ్ రోజు అత్యధిక కలెక్షన్స్ రావడం ఇదే తొలిసారి. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన తొలిరోజు కలెక్షన్స్ ను చిత్రబృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది.
'OG' సినిమాకు సంబంధించిన తొలిరోజు కలెక్షన్స్ను చిత్రబృందం ప్రకటించింది. ప్రీమియర్స్ తో కలిసి సినిమా తొలిరోజున రూ.154 కోట్లు కలెక్ట్ చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఇదే విషయమై సోషల్ మీడియాలో ఫొటోను విడుదల చేశారు.
పవన్ కల్యాణ్ నటించిన రీసెంట్ చిత్రాలను గమనిస్తే.. దాదాపుగా అన్ని రీమేక్ చిత్రాలే ఉన్నాయి. ఇటీవలే విడుదలైన 'హరిహర వీరమల్లు' చిత్రం కూడా ఆశించిన స్థాయిలో కలెక్షన్స్ రాబట్టలేకపోయింది. దీంతో ఫ్యాన్స్ అందరూ ఓజీ సినిమాపై ఆశలు పెట్టుకున్నారు.
ఈ క్రమంలో 'ఓజీ' సినిమా పవన్ ఫ్యాన్స్కు పండగలా ఉండడమే కాకుండా.. తమ అభిమాన హీరో తొలిరోజు రికార్డు కలెక్షన్స్ సాధించడంలోనూ ఈ సినిమా ముందు నిలిచింది.
సుజిత్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన 'ఓజీ' చిత్రం రీమేక్ కాకపోవడం వల్ల దీనికి విపరీతమైన క్రేజ్ ఏర్పడిందని ఆయన ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. ఒకవేళ ఇది కూడా రీమేక్ అయ్యింటే కథ ముందే తెలిసి అంత ఆసక్తి ఉండకపోవచ్చని ఫ్యాన్స్ కొందరు అభిప్రాయపడ్డారు.
పవన్ కల్యాణ్ తన కెరీర్లో యాక్షన్ బ్యాడ్రాప్ సినిమాలు చేశారు. 'బాలు', 'పంజా' సినిమాల తర్వాత ఆ రేంజ్ యాక్షన్ మూవీ ఇదే కావడం విశేషం. ఓజీ సినిమాలో పవన్ స్వాగ్తో పాటు యాక్షన్ సీన్స్ కు ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయ్యారు.