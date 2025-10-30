Pawan Kalyan: సెట్స్ కి కూడా రారు.. పవన్ కళ్యాణ్ ఒజీలో విలన్ ఇమ్రాన్ హస్మి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Pawan Kalyan Movies : పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ డిప్యూటీ సీఎం అయిన తరువాత.. ఆయన నటిస్తున్న సినిమాలు చాలా రోజులు వాయిదా పడిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ముందుగా హరిహర వీరమల్లు రాగా అది కాస్త డిజాస్టర్ గా మిగిలింది. అలాంటి క్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి వచ్చిన ఓజీ చిత్రం ఆయన ఫ్యాన్స్ కి పెద్ద ఊరట ఇచ్చింది.
ఎన్నో సంవత్సరాల తరువాత పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఓజి చిత్రంతో ఒక మంచి విజయం సాధించారు. వరస ఫ్లాపులు వస్తుండగా మధ్యలో పాలిటిక్స్ వల్ల…పవన్ సినిమాలకు గ్యాప్ తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఆ తర్వాత వెంటనే ఎన్నో సంవత్సరాలు షూటింగ్.. జరుపుకున్న హరిహర వీరమల్లు విడుదల అయింది.
కానీ ఈ సినిమా గోరపరాజయం చవిచూసింది. ఇక ఆ తర్వాత సుజిత్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఓజీ చిత్రం మాత్రం పవన్ కళ్యాణ్ కి మంచి సక్సెస్ అందించింది. అయితే.. ఈ సినిమాలో చాలా దగ్గరలో పవన్ కళ్యాణ్ బదులు ఏఐ ఉపయోగించారు అనే వాదన తెగ వినిపించింది. పవన్ కళ్యాణ్ ఫైట్ సీన్స్ అన్నీ కూడా ఏఐ.. తో చేసినవి అనే టాక్ నడిచింది.
ఈ క్రమంలో ఇదేంటి ఈయన చెప్తా ఉండేది ఓజీ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ గురించేనా.. అంటూ కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. ఆయన హీరో ఎవరు అనే దాని పైన క్లారిటీ ఇవ్వకపోయినా సినీ ప్రేక్షకులు మాత్రం తమకు తామే ఏదో ఊహించుకుంటూ ఉన్నారు.
ఇక ప్రస్తుతం పవన్ కళ్యాణ్ హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమా వచ్చే సంవత్సరం విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది.