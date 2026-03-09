Oil Crisis: 43 ఏండ్ల తర్వాత దారుణ పరిస్థితి.. పెట్రోల్ ధరలు ట్రిపుల్ అవ్వడం ఖాయం..!!

Oil Crisis: మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు మరింత తీవ్రతరమవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రపంచ చమురు మార్కెట్లో భారీ మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్, అమెరికా మధ్య కొనసాగుతున్న ఘర్షణ పదవ రోజుకు చేరుకోవడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. ప్రపంచ మార్కెట్కు సూచికగా భావించే బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర దాదాపు 29 శాతం వరకు పెరిగి బ్యారెల్కు 100 డాలర్లను దాటింది. పలు జాతీయ దిన పత్రికలు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఉక్రెయిన్పై రష్యా దాడి జరిగిన సమయంలో కనిపించిన స్థాయికి మరోసారి చమురు ధరలు చేరుకున్నాయి.
ఈ ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణంగా మధ్యప్రాచ్యంలో ఉన్న కీలక సముద్ర మార్గం అయిన హర్మూజ్ లో రాకపోకలు అంతరాయం కలగడం భావిస్తున్నారు. ప్రపంచ చమురు రవాణాలో దాదాపు 20 శాతం ఈ మార్గం ద్వారానే జరుగుతుంది. ఇక్కడ షిప్పింగ్ కార్యకలాపాలు నిలిచిపోవడం వల్ల ప్రపంచ మార్కెట్లో ఇంధన సరఫరాపై ఆందోళనలు పెరిగాయి. ఈ పరిస్థితిని కొంతమంది ఆర్థిక నిపుణులు 1970లలో జరిగిన చమురు సంక్షోభంతో పోల్చుతున్నారు.
1973 చమురు సంక్షోభం ఎలా జరిగింది? 1973లో అరబ్ దేశాలు, ఇజ్రాయెల్ మధ్య జరిగిన యుద్ధం ప్రపంచ చమురు మార్కెట్పై భారీ ప్రభావం చూపింది. ఆ సమయంలో పెట్రోలియం ఎగుమతులు చేసే అరబ్ దేశాలు, ఇజ్రాయెల్కు మద్దతు ఇచ్చిన అమెరికా, నెదర్లాండ్స్, పోర్చుగల్, దక్షిణాఫ్రికా వంటి దేశాలపై చమురు ఎగుమతులను నిలిపివేశాయి. అప్పటి అమెరికా అధ్యక్షుడు రిచర్డ్ నిక్సన్ ఇజ్రాయెల్కు సైనిక సహాయం అందించాలన్న నిర్ణయం తీసుకోవడంతో అరబ్ దేశాలు ఈ నిర్ణయానికి ప్రతిస్పందనగా చమురు నిషేధాన్ని అమలు చేశాయి.
ఈ చర్యతో ప్రపంచ మార్కెట్లో చమురు సరఫరా ఒక్కసారిగా తగ్గిపోయింది. చమురు ఉత్పత్తి మరియు ధరల విషయంలో OPEC దేశాలు కీలక పాత్ర పోషించడంతో ప్రపంచ మార్కెట్లో పెద్ద మార్పు చోటుచేసుకుంది. దాదాపు 7 నుంచి 9 శాతం చమురు సరఫరా మార్కెట్ నుంచి తొలగిపోవడంతో ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. బ్యారెల్కు సుమారు 3 డాలర్లుగా ఉన్న ధర 12 డాలర్లకు పెరిగింది. అంటే దాదాపు 300 శాతం పెరుగుదల చోటు చేసుకుంది. ఇది ఆధునిక ప్రపంచ చరిత్రలో అత్యంత తీవ్రమైన చమురు సంక్షోభాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
చమురు మార్కెట్లో ఇరాన్ పాత్ర ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో చమురు మార్కెట్పై ఇరాన్ ప్రభావం కేవలం ఉత్పత్తి పరిమితిలో మాత్రమే ఉండదు. భౌగోళికంగా కూడా ఆ దేశం వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యత కలిగి ఉంది. హర్మూజ్ జలసంధి ఇరాన్ సమీపంలో ఉండటం వల్ల ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో ఈ దేశం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. సౌదీ అరేబియా, ఇరాక్, కువైట్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ వంటి ప్రధాన చమురు ఎగుమతి దేశాలు తమ సరఫరాను ఈ మార్గం ద్వారానే ప్రపంచ మార్కెట్కు పంపిస్తాయి. అందువల్ల ఈ ప్రాంతంలో ఏ చిన్న అంతరాయం జరిగినా ప్రపంచ చమురు ధరలపై ప్రభావం పడుతుంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, సరఫరాలో అంతరాయం కలగడం మార్కెట్కు పెద్ద షాక్లా మారుతుంది. చరిత్రను పరిశీలించినా 1970ల చమురు సంక్షోభ సమయంలో కూడా ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. ప్రధాన రవాణా మార్గాల్లో సమస్యలు తలెత్తడం వల్ల సరఫరా తగ్గిపోవడం, దాని ప్రభావంగా ధరలు భారీగా పెరగడం జరిగింది.
భవిష్యత్తులో పరిస్థితి ఎలా ఉండొచ్చు? హర్మూజ్ జలసంధి మళ్లీ తెరుచుకుని సముద్ర మార్గాల్లో రవాణా సాధారణ స్థితికి చేరుకుంటే చమురు ధరలు కొంతవరకు స్థిరపడే అవకాశం ఉంది. కానీ ఈ అంతరాయం ఎక్కువ రోజులు కొనసాగితే పరిస్థితి మరింత క్లిష్టంగా మారే ప్రమాదం ఉంది. ముఖ్యంగా చమురు క్షేత్రాలపై దాడులు పెరిగితే సరఫరా సమస్యలు మరింత తీవ్రమవుతాయి. ధరలు 1973 సంక్షోభం సమయంలో జరిగినట్లుగా భారీగా పెరిగితే అనేక దేశాల్లో ఇంధన ధరలు రెట్టింపు లేదా మూడింతలు అయ్యే ప్రమాదం ఉందని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు 1973లో బ్యారెల్కు 3 డాలర్లుగా ఉన్న ముడి చమురు ధర 1974 నాటికి 12 డాలర్లకు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరలు పెరగడంతో ఇండియాలో కూడా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను ప్రభుత్వం పెంచాల్సి వచ్చింది. 1973–74 మధ్య కాలంలో దేశీయ ఇంధన ధరలు సుమారు 26.5 శాతం నుంచి 50 శాతం వరకు పెరిగినట్లు అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితులు కొనసాగితే ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్పై మరింత ఒత్తిడి పడే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.