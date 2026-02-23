English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Crude Oil Prices Fall: ట్రంప్ టారిఫ్ ఎఫెక్ట్.. గ్లోబల్ ఆయిల్ మార్కెట్‌లో భారీ డ్రాప్.. పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు తగ్గే ఛాన్స్..?

crude oil plunges: అమెరికా–ఇరాన్ మధ్య మూడో విడత చర్చలు ప్రారంభం కానున్నాయన్న సంకేతాలతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు భారీగా తగ్గాయి. ఈ చర్చలు సానుకూలంగా ముగిసి, ఇరాన్‌పై ఉన్న ఆంక్షలు సడలితే గ్లోబల్ మార్కెట్‌కు అదనపు చమురు సరఫరా అందుబాటులోకి వస్తుందని పెట్టుబడిదారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇరాన్ మళ్లీ పూర్తి స్థాయిలో ఎగుమతులు ప్రారంభిస్తే సరఫరా పెరగడం ద్వారా ధరలపై దిగువ ఒత్తిడి పెరుగుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
 
అంతర్జాతీయంగా సూచికగా భావించే బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర బ్యారెల్‌కు 76 సెంట్లు తగ్గి 71.03 డాలర్లకు చేరింది. అలాగే అమెరికా మార్కెట్‌కు ప్రామాణికమైన West Texas Intermediate (WTI) 75 సెంట్లు క్షీణించి 65.75 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఈ తగ్గుదల మార్కెట్‌లో ఉన్న భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి కొంతవరకు సద్దుమణిగే సూచనగా భావిస్తున్నారు.

ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా టారిఫ్ విధానాలపై కొనసాగుతున్న అనిశ్చితి కూడా ఆయిల్ డిమాండ్ అంచనాలను ప్రభావితం చేసింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇటీవల దిగుమతి సుంకాలను 10 శాతం నుంచి 15 శాతానికి పెంచడం గ్లోబల్ వాణిజ్య వాతావరణంపై ప్రభావం చూపింది. 

ఈ నిర్ణయాలపై చట్టపరమైన వివాదాలు తలెత్తగా, Supreme Court of the United States ఇచ్చిన తీర్పు తర్వాత పరిస్థితుల్లో మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. అధిక టారిఫ్‌ల అమలు, ఆర్థిక వృద్ధిపై ప్రభావం చూపవచ్చన్న అంచనాలు చమురు వినియోగంపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతున్నాయి.

మరోవైపు, అమెరికా–ఇరాన్ అణు కార్యక్రమానికి సంబంధించిన చర్చలు ఈ వారాంతంలో జెనీవాలో జరగనున్నట్లు ఒమన్ విదేశాంగ మంత్రి వెల్లడించారు. ఈ చర్చలకు ఒమన్ మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తోంది. ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగితే పరిస్థితి మళ్లీ మారే అవకాశముందని, అవసరమైతే రెండు దేశాలు సైనిక సిద్ధతలో ఉన్నాయని కూడా సంకేతాలు వెలువడ్డాయి.

భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు, టారిఫ్ విధానాల ప్రభావం, సరఫరా అంచనాలు ఇలా అన్ని కలిపి ప్రస్తుతం క్రూడ్ మార్కెట్‌ను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఈ తగ్గుదల కొనసాగితే దేశీయంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలపై కూడా సానుకూల ప్రభావం చూపే అవకాశముందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

oil prices oil prices US-Iran trump tariffs crude oil plunges

