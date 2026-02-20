Today Rate: భారీగా పెరిగిన ధరలు.. ట్రంప్ వల్లనే ఇదంతా..!

Rate Today:
అమెరికా–ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు మళ్లీ పెరగడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు ఒక్కసారిగా కుదేలయ్యాయి. ముఖ్యంగా క్రూడాయిల్ ధరలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. ఇటీవల బ్యారెల్కు సుమారు 67 డాలర్లుగా ఉన్న ఆయిల్ ధరలు ఆరు నెలల గరిష్ట స్థాయికి చేరాయి. నిపుణుల అంచనా ప్రకారం పరిస్థితి ఇలానే కొనసాగితే ఆయిల్ ధరలు బ్యారెల్కు 100 డాలర్ల దిశగా వెళ్లే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
ఈ పరిస్థితికి ప్రధాన కారణం డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్కు ఇచ్చిన కఠిన హెచ్చరిక. ఇరాన్ అణు ఒప్పందంపై 15 రోజుల గడువు ఇస్తూ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రపంచ మార్కెట్లలో భయాన్ని పెంచాయి. ఒప్పందం కుదరకపోతే సైనిక చర్యలు ఉండవచ్చన్న సంకేతాలు రావడంతో ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తమయ్యారు.
మిడిల్ ఈస్ట్ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు పెరగడం వల్ల ఆయిల్ సరఫరాపై సందేహాలు మొదలయ్యాయి. ముఖ్యంగా హార్ముజ్ జలసంధి ద్వారా ప్రపంచానికి భారీగా క్రూడాయిల్ రవాణా జరుగుతుంది. అక్కడ రవాణా నిలిచిపోతే ఆయిల్ సరఫరా తీవ్రంగా తగ్గే ప్రమాదం ఉంది. అలా జరిగితే ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా పెరిగే అవకాశముందని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇదే సమయంలో అమెరికాలో ఆయిల్ రిజర్వులు తగ్గడం కూడా ధరల పెరుగుదలకు మరో కారణంగా మారింది. డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండటం, సరఫరా పరిమితంగా ఉండటంతో ఆయిల్ ధరలపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. బ్రెంట్ క్రూడ్ ధరలు 70 డాలర్లకు పైగా చేరడం పెట్టుబడిదారుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
ఆయిల్ ధరల పెరుగుదలతో పాటు బంగారం ధరలు కూడా మళ్లీ ఎగబాకాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనిశ్చితి పెరిగినప్పుడు పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు మొగ్గు చూపుతారు. అందుకే బంగారం ధరలు 5,000 డాలర్ల స్థాయికి మళ్లీ చేరాయి. ఈ పరిణామాలు కేంద్ర బ్యాంకులకూ టెన్షన్ పెడుతున్నాయి.
ఆయిల్ ధరలు ఇలానే పెరిగితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే అవకాశం ఉంది. వడ్డీ రేట్లు తగ్గించాలనుకున్న కేంద్ర బ్యాంకులు ఆ నిర్ణయాన్ని వాయిదా వేసుకునే పరిస్థితి రావొచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మొత్తంగా చూస్తే ట్రంప్ వార్నింగ్తో ప్రపంచ మార్కెట్లు షేక్ అవుతున్నాయని చెప్పవచ్చు.