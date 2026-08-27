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Okra Side Effects: ఈ అనారోగ్యంతో బాధపడే వారు బెండకాయ తింటే ప్రాణాపాయం కొని తెచ్చుకున్నట్టే?!

Written ByHarish Darla
Published: Aug 27, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:40 PM IST

Ladyfinger Side Effects: కూరగాయల్లో ఎంతో ప్రయోజనకరంగా బెండకాయ ఉంటుంది. ఇది శరీరానికి అవసరమైన అనేక రకాల పోషకాలను అందించడమే కాకుండా.. ఈ అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడే వారు బెండకాయ హానికరం అని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. బెండకాయను ఏఏ అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడే వారు తినకూడదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Ladyfinger Disadvantages1/6

బెండకాయలో విటమిన్-కే పుష్కలంగా ఉండడం వల్ల రక్తాన్ని పల్చగా చేసే మాత్రలు లేదా మందులు వాడే వారు.. ఇతర అలర్జీలు ఉన్నవారు వైద్యులను సంప్రదించిన తర్వాత మాత్రమే బెండకాయను తినాలి.

Okra Health Benefits2/6

బెండకాయను ఆరోగ్యానికి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు అందించినా.. కొన్ని రకాల అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్న వారికి చాలా హానికారం అయ్యే అవకాశం ఉంది. కిడ్నీల్లో రాళ్ల సమస్యలు ఉన్న వాళ్లు లేదా వారి కుటుంబంలో కిడ్నీలో రాళ్లు ఉన్నట్లు తెలిసినా అలాంటి వారు బెండకాయతో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇందులో ఆక్సలేట్ అధికంగా ఉంటుంది.  

Okra Side Effects3/6

కడుపు ఉబ్బరం, ఇరిటబుల్ సిండ్రోమ్ వంటి జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు బెండకాయ తింటే అసౌకర్యానికి గురికావొచ్చు. దీనివల్ల యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు భారీగా పెరగవచ్చు. ఇందులో విటమిన్-కే ఉంది కాబట్టి.. రక్తాన్ని పల్చగా చేసే మందులు వాడే వారు, ఎలర్జీ ఉన్న వాళ్లు డాక్టర్లను సంప్రదించిన తర్వాత తినడం మేలు.

who should avoid lady fingers4/6

బెండకాయలో అధికంగా పీచుపదార్థం ఉంటుంది. ఇది సాధారణంగా జీర్ణక్రియకు మంచిదే అయినప్పటికీ, కడుపు ఉబ్బరం, అజీర్ణం లేదా ఇరిటబుల్ బవెల్ సిండ్రోమ్‌తో బాధపడేవారికి కడుపు నొప్పి, అసౌకర్యాన్ని కలిగించవచ్చు. 

okra side effects5/6

అదే విధంగా బెండకాయలో ఆక్సలేట్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలోని కాల్షియంతో కలిసినప్పుడు కాల్షియం ఆక్సలేట్ రాళ్లుగా మారి.. మూత్రపిండ రాళ్ల ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. ఇప్పటికే మూత్రపిండ రాళ్లు ఉన్నవారు లేదా వారి కుటుంబంలో ఈ సమస్య చరిత్ర ఉన్నవారు.. బెండకాయ తినకుండా ఉండటం ఉత్తమం. అంతేకాకుండా, పెరిగిన యూరిక్ యాసిడ్ వల్ల కలిగే గౌట్ అనే పరిస్థితి ఉన్నవారిలో ఈ ఆక్సలేట్లు కీళ్ల నొప్పి, వాపును తీవ్రతరం చేయగలవు.  

Ladyfinger side effects6/6

బెండకాయలోని విటమిన్-కే పుష్కలంగా ఉండడం వల్ల అది రక్తం గట్టకట్టడానికి సహాయపడుతుంది. దీంతో పాటు కొంతమంది బెండకాయ తినడం వల్ల చర్మంపై దద్దుర్లు, దురద, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. అలాంటి లక్షణాలు కనిపించిన వారు వెంటనే వైద్యుడ్ని సంప్రదించాలి. 

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