Shriya: ఆ ఒక్క కారణం వల్ల కనీసం నేను కడుపుతో ఉన్నాను అని కూడా చెప్పలేకపోయాను..: శ్రియ

తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో శ్రియ ఎంతటి పేరు తెచ్చుకునిందో అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ప్రతి ఒక్క స్టార్ హీరోతో నటించి ఎన్నో రోజులపాటు స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగింది. ప్రస్తుతం మాత్రం ఈ హీరోయిన్ చేతిలో పెద్దగా సినిమాలు లేవు..
ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్ అనగానే వెంటనే శ్రియ పేరు గుర్తొచ్చేది. చిరంజీవి దగ్గర నుంచి మహేష్ బాబు వరకు ప్రతి ఒక్క స్టార్ హీరోతో ఈ హీరోయిన్ నటించింది. 

అంతేకాకుండా చిన్న చిన్న హీరోలతో కూడా నటించి ఎంతో పేరు తెచ్చుకుంది. తెలుగులోనే కాకుండా హాలీవుడ్ వరకు అన్ని భాషలలో నటించి.. పాన్ వరల్డ్ స్టేటస్ సైతం అందుకుంది. 

అయితే ప్రస్తుతం మాత్రం శ్రియా చేతిలో పెద్దగా ఆఫర్లు లేవు. త్వరలో మిరాయి సినిమాలో కనిపించనుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా జరిగిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో శ్రియ ఇంట్రెస్టింగ్ వ్యాఖ్యలు చేసింది. 

శ్రియ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత.. కొద్ది రోజులకు రాధా అనే పాపకి జన్మనిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే రాధా పుట్టి ఆరు నెలలు అయ్యేవరకు కనీసం శ్రియకి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిందన్న విషయం ఎవరికీ తెలియకుండా దాచడం ఆశ్చర్యార్థకం.

ఈ విషయం గురించి ఈ మధ్య శ్రియాని అడగగా.. తను తన కూతురితో టైం స్పెండ్ చేయాలి అనుకుందని.. అది ఒక కారణం కాగా మరో కారణం.. ఒకవేళ తను కొడుపుతో ఉన్నాను అని చెబితే సినిమా ఆఫర్లు రావు అని.. తను మళ్ళీ వర్క్ రావడానికి చాలా రోజులు అవుతుందని సినిమా వాళ్లు ఆఫర్లు ఇవ్వరని.. అందుకే చెప్పలేకపోయానని చెప్పుకొచ్చింది. అంతేకాదు తనకు రాధా పుట్టిన ఆరు నెలలు..అయ్యే లోపల తన చేతిలో మూడు సినిమా ఆఫర్లు ఉన్నాయని కూడా తెలిపింది.

