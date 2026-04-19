Ola Akshaya Tritiya EV offer: నేడు అక్షయ తృతీయ. ఈ రోజు బంగారం, వెండి పైనే కాదు ఓలా కూడా భారీ ఆఫర్ ప్రకటించింది. అక్షయ తృతీయ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఓలా ఎలక్ట్రిక్ సంచలన ఆఫర్లను తీసుకువచ్చింది. ఓలా సోనా వీకెండ్ పేరుతో తీసుకువచ్చిన ఈ స్పెషల్ ఆఫర్ ప్రత్యేక ప్రచారంలో భాగంగా కస్టమర్లు తమ కొత్త ఈవీ కొనుగోలుపై ఏకంగా రూ. 50,000 వరకు భారీ ప్రయోజనాలను పొందుతారు.
సాధారణంగా అక్షయ తృతీయ నాడు బంగారం, వెండి వజ్రాలు కొంటే ఐశ్వర్యం లభిస్తుందని నమ్ముతుంటారు. కానీ అదే సెంటిమెంట్ ఈవీ రంగానికి జోడిస్తూ.. పర్యావరణ రహితమైన ప్రయాణాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు ఓలా ఈ బంపర్ ఆఫర్ ను తీసుకువచ్చింది. ఈ ప్రత్యేక సేల్ 2026 ఏప్రిల్ 18, 19 తేదీల్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుందని ఓలా తెలిపింది.
ఇక ఈ ఆఫర్ లోని ముఖ్యమైన అంశాలను చూస్తే.. ఓలా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు, మోటార్ సైకిళ్లపై కంపెనీ పలు రకాల డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. నేరుగా ధర తగ్గింపుతోపాటు పాత వాహనాన్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటే బోనస్ లభిస్తుంది.
మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలకు భారం అవ్వకుండా సులభమైన ఈఎంఐ ఆప్షన్లు, తక్కువ వడ్డీతో ఫైనాన్సింగ్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంటుంది. ఫ్రీగా ఎక్స్ టెండ్ వారెంటీ, ఎక్స్ ట్రా యాక్సెసరీలు కూడా ఈ ఆఫర్ లో భాగంగా ఉన్నాయి. ఎంపిక చేసిన నగరాల్లో హైపర్ డెలివరీ సదుపాయం ద్వారా ఈ రోజే కొత్త వాహానాన్ని మీ ఇంటికి తీసుకెళ్లవచ్చు.
ఈ సేల్లో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన మరో విషయం ఏంటేంటే.. ఓలా సోనా గోల్డ్ ఎడిషన్ ఏప్రిల్ 18, 19 తేదీల్లో ఈ స్కూటర్ ను కొంటే లక్కీ కస్టమర్లు, రియల్ గోల్డ్ కలర్ ఫినిషింగ్ తో మెరిసిపోయే ప్రత్యేకమైన ఎడిషన్ గెలిచే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇది మీ పండగ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.
ఇక ధర విషయానికి వస్తే ఓలా ఫేమస్ మోడళ్లపై జెన్ 1ఎస్1ఎక్స్ , రోడ్ స్టర్ ఎక్స్ ధరలు ఇప్పటికే రూ. 49వేల నుంచి ప్రారంభమవుతున్నాయి. అక్షయ త్రుతీయ ఆఫర్షతో ఈ ధరలు మరింత తగ్గి సామాన్యులకు కూడా అందుబాటులోకి రానున్నాయి. పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరల నుంచి రిలీఫ్ పొందడమే కాదు.. సున్నా ఉద్గారాలతో పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. ఓలా అందిస్తున్న బై బ్యాక్ గ్యారెంటీ, అత్యుత్తమ ఆఫ్టర్ సేల్స్ సర్వీస్ వల్ల కస్టమర్లకు భరోసా ఇస్తుంది.