Masterstroke of Ola Electric: భారతదేశపు అతిపెద్ద ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ తయారీ సంస్థ ఓలా ఎలక్ట్రిక్, పెట్రోల్ వాహనాలకు గట్టి పోటీనిచ్చేలా తన సరికొత్త ఆఫర్లను ప్రకటించింది. పెరుగుతున్న ఇంధన ధరల నుండి సామాన్యులకు ఉపశమనం కలిగించేందుకు, సాధారణ పెట్రోల్ స్కూటర్ ధరలో సగానికే తన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
ఓలా తన రెండు అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మోడళ్ల ధరలను భారీగా తగ్గించింది. ఓలా S1 X (2kWh) జెన్ 3: ఈ స్కూటర్ ఇప్పుడు కేవలం రూ. 49,999 (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరకే లభిస్తోంది.
రోడ్స్టర్ X (2.5kWh) మోటార్సైకిల్: ఓలా నుండి వచ్చిన ఈ పవర్ఫుల్ బైక్ కూడా రూ. 49,999 ప్రారంభ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ఇంత తక్కువ ధరలో ఒక నాణ్యమైన ఎలక్ట్రిక్ వాహనం లభించడం మార్కెట్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. అయితే, ఈ ఆఫర్ మార్చి 31, 2026 వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుందని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.
వినియోగదారుల నమ్మకం కోసం 'త్రీ-వే' ప్లాన్: ఇటీవల సర్వీస్ విషయంలో ఎదురైన విమర్శలను తిప్పికొట్టేందుకు ఓలా సీఈఓ భవిష్ అగర్వాల్ మూడు కీలక హామీలను ప్రకటించారు:సర్వీస్ గ్యారెంటీ: ఒకవేళ మీ వాహనం సర్వీస్ నిర్దేశించిన సమయం కంటే ఆలస్యమైతే, వినియోగదారులకు ప్రయాణ ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉచిత ఓలా క్యాబ్ వోచర్లు అందిస్తారు.
8 ఏళ్ల వారంటీ: బ్యాటరీ, వాహనంపై 8 సంవత్సరాల వరకు పొడిగించిన వారంటీని అందిస్తూ, దీర్ఘకాలిక భద్రతపై భరోసా ఇచ్చారు. 60శాతం బైబ్యాక్ గ్యారెంటీ: భవిష్యత్తులో మీరు మీ పాత ఓలా వాహనాన్ని ఇచ్చి కొత్తది కొనాలనుకుంటే, పాత బండికి 60శాతం వరకు విలువ కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఇది రీసేల్ విలువపై ఉన్న ఆందోళనలను తొలగిస్తుంది.
భారతదేశం ఇంధన రంగంలో స్వయం సమృద్ధి సాధించాలంటే పెట్రోల్ దిగుమతులపై ఆధారపడటం తగ్గించాలని భవిష్ అగర్వాల్ పేర్కొన్నారు. పెట్రోల్ స్కూటర్ల నిర్వహణ ఖర్చుతో పోలిస్తే, ఓలా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వల్ల నెలకు వేల రూపాయల ఆదా అవుతుంది. తక్కువ కొనుగోలు ధర. భారీ ఆఫర్లు (సుమారు రూ.50,000 వరకు ప్రయోజనాలు) కలగడం వల్ల మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశమని చెప్పవచ్చు.