ola Electric Navratri Mahotsav: నవరాత్రి మహోత్సవ్.. ఓలా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లపై 30వేలు డిస్కౌంట్..!!

ola Electric Navratri Mahotsav: నవరాత్రి మహోత్సవ్ పేరుతో ప్రముఖ సంస్థ ఓలా ఎలక్ట్రిక్ తన వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేక ఆఫర్ తో ముందుకు వచ్చింది. మీరు ఎలక్ట్రిక్ బైక్ లేదా స్కూటర్ కొనాలని ఆలోచిస్తుంటే. ఇది మంచి అవకాశమని చెప్పవచ్చు. ఈ ఆఫర్ల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల రంగంలో ముందంజలో ఉన్న ఓలా ఎలక్ట్రిక్ పండుగ సీజన్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేక ఆఫర్ను ప్రకటించింది. ‘నవరాత్రి మహోత్సవ్’ పేరుతో ప్రారంభించిన ఈ పరిమిత కాల ఆఫర్లో.. కంపెనీ తన ప్రముఖ S1 స్కూటర్ సిరీస్తో పాటు రోడ్స్టర్ మోటార్సైకిళ్లపై రూ. 30,000కు పైగా ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది.
చైత్ర నవరాత్రి సందర్భంగా ప్రారంభించిన ఈ ఆఫర్లో క్యాష్ డిస్కౌంట్లు, పొడిగించిన వారంటీ, తక్షణ క్యాష్బ్యాక్ వంటి పలు ఆకర్షణీయమైన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. పండుగ ఉత్సాహాన్ని మరింత పెంచేందుకు కంపెనీ ప్రతిరోజూ 90 నిమిషాల ప్రత్యేక ‘ముహూర్త విండో’ను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ సమయంలో పరిమిత సంఖ్యలో ఎంపిక చేసిన వాహనాలను మరింత తగ్గింపు ధరలకు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇదే సమయంలో, కంపెనీ తన ‘ఓలా ఇన్సైడర్ అప్గ్రేడ్ ప్రోగ్రామ్’ను కూడా విస్తరించింది. మొదట కొద్దిమంది వినియోగదారులతో ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 60 శాతం కస్టమర్లకు చేరువైంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా పాత జెన్ 1, జెన్ 2 వాహనాలు ఉపయోగిస్తున్న వారు కొత్త జెన్ 3 మోడళ్లకు సులభంగా అప్గ్రేడ్ అవ్వవచ్చు.
నవరాత్రి కొత్త ఆరంభాలకు ప్రతీకగా భావిస్తూ, ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీని మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా ఈ ఆఫర్లను తీసుకువచ్చినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది. రూ. 30,000కు పైగా ప్రయోజనాలు, అప్గ్రేడ్ ఆప్షన్లకు వినియోగదారుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తున్నదని కూడా తెలిపింది.
కంపెనీ ఇటీవల తన రోడ్స్టర్ సిరీస్ ధరలను గణనీయంగా తగ్గించింది. ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిళ్ల ప్రారంభ ధర కేవలం రూ. 79,999 మాత్రమే. దీంతో ఇవి ఎంట్రీ లెవల్ పెట్రోల్ బైక్లకు సమానంగా మారాయి. స్తుతం Ola Electric తన పోర్ట్ఫోలియోలో Ola S1 Pro, Ola S1 Pro+, Ola S1 X+ వంటి స్కూటర్లతో పాటు, Ola Roadster X, Ola Roadster X+ మోటార్సైకిళ్లను అందిస్తోంది.
పండుగ సీజన్ను సద్వినియోగం చేసుకునే వినియోగదారులకు మరింత ఆకర్షణీయమైన ధరలతో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను అందించడంలో ఓలా ఎలక్ట్రిక్ మరో ముందడుగు వేసింది.