  • ola Electric Navratri Mahotsav: నవరాత్రి మహోత్సవ్.. ఓలా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లపై 30వేలు డిస్కౌంట్..!!

ola Electric Navratri Mahotsav: నవరాత్రి మహోత్సవ్.. ఓలా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లపై 30వేలు డిస్కౌంట్..!!

ola Electric Navratri Mahotsav: నవరాత్రి మహోత్సవ్ పేరుతో ప్రముఖ సంస్థ ఓలా ఎలక్ట్రిక్ తన వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేక ఆఫర్ తో ముందుకు వచ్చింది. మీరు ఎలక్ట్రిక్ బైక్ లేదా స్కూటర్ కొనాలని ఆలోచిస్తుంటే. ఇది మంచి అవకాశమని చెప్పవచ్చు. ఈ ఆఫర్ల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల రంగంలో ముందంజలో ఉన్న ఓలా ఎలక్ట్రిక్ పండుగ సీజన్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకుని వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేక ఆఫర్‌ను ప్రకటించింది. ‘నవరాత్రి మహోత్సవ్’ పేరుతో ప్రారంభించిన ఈ పరిమిత కాల ఆఫర్‌లో.. కంపెనీ తన ప్రముఖ S1 స్కూటర్ సిరీస్‌తో పాటు రోడ్‌స్టర్ మోటార్‌సైకిళ్లపై రూ. 30,000కు పైగా ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది.

చైత్ర నవరాత్రి సందర్భంగా ప్రారంభించిన ఈ ఆఫర్‌లో క్యాష్ డిస్కౌంట్లు, పొడిగించిన వారంటీ, తక్షణ క్యాష్‌బ్యాక్ వంటి పలు ఆకర్షణీయమైన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. పండుగ ఉత్సాహాన్ని మరింత పెంచేందుకు కంపెనీ ప్రతిరోజూ 90 నిమిషాల ప్రత్యేక ‘ముహూర్త విండో’ను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ సమయంలో పరిమిత సంఖ్యలో ఎంపిక చేసిన వాహనాలను మరింత తగ్గింపు ధరలకు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది.

ఇదే సమయంలో, కంపెనీ తన ‘ఓలా ఇన్‌సైడర్ అప్‌గ్రేడ్ ప్రోగ్రామ్’ను కూడా విస్తరించింది. మొదట కొద్దిమంది వినియోగదారులతో ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 60 శాతం కస్టమర్లకు చేరువైంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా పాత జెన్ 1, జెన్ 2 వాహనాలు ఉపయోగిస్తున్న వారు కొత్త జెన్ 3 మోడళ్లకు సులభంగా అప్‌గ్రేడ్ అవ్వవచ్చు.  

నవరాత్రి కొత్త ఆరంభాలకు ప్రతీకగా భావిస్తూ, ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీని మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా ఈ ఆఫర్లను తీసుకువచ్చినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది. రూ. 30,000కు పైగా ప్రయోజనాలు,  అప్‌గ్రేడ్ ఆప్షన్లకు వినియోగదారుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తున్నదని కూడా తెలిపింది.

కంపెనీ ఇటీవల తన రోడ్‌స్టర్ సిరీస్ ధరలను గణనీయంగా తగ్గించింది. ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌సైకిళ్ల ప్రారంభ ధర కేవలం రూ. 79,999 మాత్రమే. దీంతో ఇవి ఎంట్రీ లెవల్ పెట్రోల్ బైక్‌లకు సమానంగా మారాయి. స్తుతం Ola Electric తన పోర్ట్‌ఫోలియోలో Ola S1 Pro, Ola S1 Pro+, Ola S1 X+ వంటి స్కూటర్లతో పాటు, Ola Roadster X, Ola Roadster X+ మోటార్‌సైకిళ్లను అందిస్తోంది.

పండుగ సీజన్‌ను సద్వినియోగం చేసుకునే వినియోగదారులకు మరింత ఆకర్షణీయమైన ధరలతో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను అందించడంలో ఓలా ఎలక్ట్రిక్ మరో ముందడుగు వేసింది.

ola Electric Navratri Mahotsav Ola Electric offers Ola S1 scooter offer Ola Roadster offer Ola Electric discount ola Electric cashback offer

ATM Rules 2026: బ్యాంక్ కస్టమర్లకు అలర్ట్.. ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఇక ATM వాడకం ఇలా మారుతుంది!