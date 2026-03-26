Ola Electric Record Breaking: దేశంలోనే తొలిసారి...! పెట్రోల్‌ కొరత వేళ ఓలా ఈవీ కళ్లుచెదిరే రికార్డు..!!

Ola Electric Record Breaking: భారతదేశపు ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ మార్కెట్‌లో ఓలా ఎలక్ట్రిక్ ఒక ప్రభంజనం సృష్టించింది. కేవలం ఐదేళ్ల లోపే 10 లక్షల విక్రయాల మైలురాయిని చేరుకున్న తొలి ఈవీ కంపెనీగా రికార్డు సృష్టించింది. వాహన్ పోర్టల్ గణాంకాల ప్రకారం.. 2021లో కార్యకలాపాలు ప్రారంభించిన నాటి నుండి ఇప్పటివరకు ఓలా ఏకంగా 10,00,846 యూనిట్లను విక్రయించి హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది. 
 
 రికార్డుల మీద రికార్డులు : ఓలా ప్రస్థానం ఆది నుంచీ వేగంగా సాగింది. 2022లో లక్ష యూనిట్ల మార్కును అందుకున్న తొలి భారతీయ ఈవీ బ్రాండ్‌గా నిలిచింది. సరిగ్గా ఏడాది తర్వాత, ఆ సంఖ్య రెండు లక్షలకు చేరింది. ఇక 2024లో అయితే తన ప్రత్యర్థులను ఎవ్వరినీ దరిదాపుల్లోకి రానివ్వకుండా, కేవలం ఒక్క ఏడాదిలోనే 4,07,707 యూనిట్లను విక్రయించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.

35 శాతం మార్కెట్ వాటాతో రారాజు  : 2024లో ఓలా ఎలక్ట్రిక్ తన అత్యుత్తమ ప్రదర్శనను కనబరిచింది. ఏకంగా 52 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేస్తూ, భారత ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ మార్కెట్‌లో 35 శాతం వాటాను కైవసం చేసుకుంది. అంటే రోడ్డుపై వెళ్తున్న ప్రతి మూడు ఈవీ స్కూటర్లలో ఒకటి ఓలాదే ఉండేది. టీవీఎస్, బజాజ్, ఏథర్ వంటి దిగ్గజ సంస్థల కంటే ఓలా చాలా ముందుంది.

ప్రత్యర్థుల పరిస్థితి ఏంటి?   ఓలాకు ప్రధాన పోటీదారులైన టీవీఎస్ మోటార్స్ ఇప్పటివరకు రెండుసార్లు ఏడాదికి 2 లక్షల విక్రయాల మార్కును దాటగా, బజాజ్,  ఏథర్ ఎనర్జీలు ఒక్కోసారి మాత్రమే ఆ మైలురాయిని అందుకున్నాయి. హీరో మోటోకార్ప్ ఒకసారి లక్ష మార్కును దాటింది. వీరందరినీ దాటుకుని ఓలా ఒక్క ఏడాదిలోనే 4 లక్షల మార్కును అందుకోవడం ఒక సంచలనమే.

 2025 నుంచి మొదలైన పతనం : ఎంత వేగంగా ఎదిగిందో, అంతే వేగంగా ఓలా అమ్మకాలు పడిపోవడం ఇప్పుడు ఆందోళన కలిగిస్తోంది. 2025లో ఓలా విక్రయాలు క్రమంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఈ ఏడాది (2026) జనవరి 1 నుండి మార్చి 23 వరకు కేవలం 16,714 యూనిట్లు మాత్రమే విక్రయించగలిగింది. ఒకప్పుడు 35 శాతంగా ఉన్న మార్కెట్ వాటా, ప్రస్తుతం 2026 క్యూ1 (Q1) నాటికి కేవలం 5 శాతానికి పడిపోవడం గమనార్హం.  

ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ పరిస్థితి?   ఓలా అమ్మకాలు పడిపోవడానికి ప్రధాన కారణం సర్వీస్ సమస్యలు మరియు వినియోగదారుల ఫిర్యాదులేనని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అదే సమయంలో టీవీఎస్ ఐక్యూబ్, బజాజ్ చేతక్,  ఏథర్ రిజ్టా వంటి మోడళ్లు మార్కెట్లో గట్టి పోటీని ఇస్తున్నాయి. 10 లక్షల మైలురాయిని దాటిన ఆనందంలో ఉన్న ఓలాకు, ప్రస్తుత మార్కెట్ వాటా పతనం ఒక పెద్ద హెచ్చరిక లాంటిది.

