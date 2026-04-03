Ola Electric Roadster: ఓలా ఎలక్ట్రిక్ సంచలనం.. రోడ్‌స్టర్ బైక్‌పై ఏకంగా రూ. 60,000 తగ్గింపు.. కొత్త ధర ఎంతో తెలుసా?

Ola Electric Roadster: ఎలక్ట్రిక్ బైక్ సెగ్మెంట్‌లో ఓలా ఎలక్ట్రిక్ సంచలనం సృష్టించింది. తన ప్రీమియం మోడల్ రోడ్‌స్టర్ ఎక్స్ ప్లస్  ధరను ఏకంగా 60,000 రూపాయలు తగ్గించి మార్కెట్‌ను ఆశ్చర్యపరిచింది. గతంలో రూ. 1,89,999 గా ఉన్న ఈ బైక్ ధర, తాజా తగ్గింపుతో కేవలం రూ. 1,29,999 కే అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇంతటి హై-పెర్ఫార్మెన్స్ బైక్‌పై ఈ స్థాయి డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం ఇదే మొదటిసారి.
  అయితే ఈ అద్భుతమైన ఆఫర్ అందరికీ, ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉండదు. ఏప్రిల్ 3, 2026 సాయంత్రం 6:00 గంటల నుంచి రాత్రి 9:00 గంటల వరకు మాత్రమే ఈ ప్రత్యేక పర్చేజ్ విండో అందుబాటులో ఉంటుంది. 

కేవలం ఈ మూడు గంటల వ్యవధిలో బుక్ చేసుకున్న వారికి మాత్రమే ఈ భారీ తగ్గింపు ధరలు వర్తిస్తాయి. స్టాక్ లభ్యతను బట్టి భవిష్యత్తులో మరిన్ని సేల్స్ ఉండే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుతానికి ఇది పరిమిత కాలపు ఆఫర్ మాత్రమే.

ఓలా రోడ్‌స్టర్ ఎక్స్ ప్లస్ కేవలం ధరలోనే కాదు.. ఫీచర్లలోనూ రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 500 కిలోమీటర్ల ప్రయాణ దూరాన్ని అందిస్తూ మార్కెట్‌లో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. గంటకు 125 కి.మీ గరిష్ట వేగంతో దూసుకుపోగల ఈ బైక్, ప్రయాణీకులకు స్పీడ్,  సేఫ్టీ రెండింటినీ అందిస్తుంది.

ఈ బైక్ పనితీరు వెనుక ఓలా సొంతంగా అభివృద్ధి చేసిన 4680 భారత్ సెల్ టెక్నాలజీ ఉంది. ఈ అధునాతన బ్యాటరీ సెల్స్ వల్ల తయారీ వ్యయం గణనీయంగా తగ్గడమే కాకుండా, బ్యాటరీ సామర్థ్యం, లైఫ్ కూడా పెరిగింది. అందుకే ఓలా తన వినియోగదారులకు ఇంత భారీ స్థాయిలో ధరల తగ్గింపు ప్రయోజనాన్ని అందించగలుగుతోంది.

మార్చి నెలలో రికార్డు స్థాయి అమ్మకాలను నమోదు చేసిన ఓలా, అదే ఊపును ఏప్రిల్‌లోనూ కొనసాగించాలని చూస్తోంది. పెట్రోల్ బైక్‌ల  ఆధిపత్యానికి చెక్ పెట్టి, సామాన్యులకు సైతం ఎలక్ట్రిక్ బైక్‌ను అందుబాటులోకి తేవడమే లక్ష్యంగా ఈ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. రోడ్‌స్టర్ ఎక్స్ 4.5 kWh వేరియంట్‌ను కూడా కేవలం రూ. 79,999లకే అందిస్తూ మధ్యతరగతి వర్గాలను ఆకర్షిస్తోంది.

