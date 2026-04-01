English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Ola Electric Share Price: ఓలా ఎలక్ట్రిక్ మాస్టర్ స్ట్రోక్.. ఒక్కరోజే 12శాతం లాభం.. ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం!

Ola Electric Share Price: ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల రంగంలో దూసుకుపోతున్న ఓలా ఎలక్ట్రిక్  స్టాక్ మార్కెట్‌లో సరికొత్త ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. బుధవారం ట్రేడింగ్‌లో ఈ కంపెనీ షేర్లు ఇన్వెస్టర్లను ఆశ్చర్యపరుస్తూ ఏకంగా 12శాతం పైగా పుంజుకున్నాయి. కంపెనీ విడుదల చేసిన మార్చి నెల అప్‌డేట్ చూశాక, ఇన్వెస్టర్లు ఎగబడి షేర్లను కొనుగోలు చేయడమే ఈ భారీ లాభాలకు ప్రధాన కారణంగా తెలుస్తోంది.
1 /6

మధ్యాహ్నం 1:22 గంటల సమయంలో బీఎస్ఈ (BSE)లో ఓలా షేరు ధర రూ. 25.69 వద్ద ట్రేడవుతోంది. అంటే ఒక్కరోజే సుమారు రూ. 2.89 మేర పెరిగింది. ఉదయం రూ. 23.99 వద్ద ప్రారంభమైన ఈ షేరు, ఒక దశలో రూ. 26.04 గరిష్ట స్థాయిని తాకింది. ప్రస్తుతం కంపెనీ మార్కెట్ విలువ సుమారు రూ. 10.76 వేల కోట్లుగా నమోదైంది. మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల్లో ఉన్నా, ఓలా షేర్లు మాత్రం గ్రీన్ మార్క్‌లో ట్రేడ్ అవుతూ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.  

2 /6

పెట్టుబడిదారుల్లో నమ్మకాన్ని పెంచిన ప్రధాన అంశం కంపెనీ సేల్స్ రిపోర్ట్. మార్చి చివరి వారంలో ఓలా ఎలక్ట్రిక్ రోజువారీ ఆర్డర్లు 1,000 యూనిట్లను దాటడం విశేషం. భారీ వృద్ధి: ఫిబ్రవరిలో కేవలం 3,973 యూనిట్లుగా ఉన్న రిజిస్ట్రేషన్లు, మార్చి నాటికి 10,117 యూనిట్లకు చేరాయి. అంటే నెలవారీగా చూస్తే 150శాతం పైగా పెరుగుదల నమోదైంది.  

3 /6

చారిత్రాత్మక మైలురాయి: భారతదేశంలో 10 లక్షల సంచిత  రిజిస్ట్రేషన్లను దాటిన తొలి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ కంపెనీగా ఓలా ఎలక్ట్రిక్ చరిత్ర సృష్టించింది. దేశీయ ఈవీ రంగంలో ఇది ఒక అరుదైన విజయమని కంపెనీ గర్వంగా ప్రకటించింది.

4 /6

ఓలాపై గతంలో ఉన్న ప్రధాన విమర్శ  సర్వీస్ . అయితే ఈ విషయంలో కంపెనీ భారీ మార్పులు చేసింది. ఇప్పుడు 80శాతం పైగా వాహనాలకు ఫిర్యాదు అందిన రోజే సర్వీస్ అందిస్తున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. విడిభాగాల లభ్యత పెరగడం, వేగవంతమైన రిపేర్ సదుపాయాలు కల్పించడంతో కస్టమర్లలో సంతృప్తి పెరిగింది. ఇదే సేల్స్ పెరగడానికి కూడా దోహదపడింది.

5 /6

తమిళనాడులోని ఫ్యూచర్‌ఫ్యాక్టరీ , బెంగళూరులోని  బ్యాటరీ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్  ద్వారా ఓలా ఎలక్ట్రిక్ సొంతంగా టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేస్తోంది. బ్యాటరీ సెల్స్ తయారీలో వర్టికల్ ఇంటిగ్రేషన్‌పై దృష్టి సారించడం కంపెనీకి దీర్ఘకాలంలో పెద్ద ప్లస్ పాయింట్‌గా మారనుంది. మెరుగైన ఆపరేషన్స్ మరియు కస్టమర్ డిమాండ్ ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్లకు కొత్త రెక్కలు తొడిగింది.

6 /6

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

Next Gallery

YS Jagan Dressing Style: ఖరీదైన బ్రాండ్లు కాదు.. తనకంటూ ఒక &#039;స్టైల్&#039;.. వైఎస్ జగన్ సిగ్నేచర్ డ్రెస్సింగ్ వెనకున్న ఆ టైలర్ ఎవరో తెలుసా?