Ola Electric Share: దుమ్మురేపుతున్న ఓలా.. పాతాళం నుండి ఆకాశానికి.. కేవలం రెండు రోజుల్లోనే 26శాతం జంప్.. అసలు గుట్టు ఇదే!

Ola Electric Share Price: ఒకప్పుడు ఇన్వెస్టర్లను బెంబేలెత్తించిన ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్లు.. ఇప్పుడు మార్కెట్లో సునామీ సృష్టిస్తున్నాయి. రికార్డు స్థాయి పతనం తర్వాత, ఫీనిక్స్ పక్షిలా పుంజుకున్న ఈ స్టాక్, పెట్టుబడిదారులకు కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. కేవలం రెండు రోజుల్లోనే 26 శాతానికి పైగా వృద్ధి చెందడమే కాకుండా, నేడు 20శాతం అప్పర్ సర్క్యూట్ను తాకి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
రాకెట్లా దూసుకెళ్లడానికి కారణం ఇదే: ఏప్రిల్ 7వ తేదీన కంపెనీ చేసిన ఒక కీలక ప్రకటన ఓలా జాతకాన్ని మార్చేసింది. ఓలా ఎలక్ట్రిక్ తన సొంత సాంకేతికతతో అభివృద్ధి చేసిన 46100 LFP (లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్) సెల్స్ ఉత్పత్తిని ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది.
ఈ కొత్త సెల్స్ ప్రత్యేకతలేంటంటే: పెద్ద సైజు: ప్రస్తుతం వాడుతున్న NMC 4680 భారత్ సెల్ కంటే ఈ 46100 ఫార్మాట్ సెల్ పరిమాణంలో పెద్దది. తక్కువ ధర: సొంతంగా సెల్స్ తయారు చేయడం వల్ల బ్యాటరీ ఖర్చు తగ్గి, ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. వచ్చే త్రైమాసికం నుంచే అమలు: రాబోయే మూడు నెలల్లోనే ఓలా తన ఉత్పత్తులలో ఈ కొత్త సెల్స్ను అమర్చనుంది. గిగాఫ్యాక్టరీ విస్తరణ: కంపెనీ తన గిగాఫ్యాక్టరీ సామర్థ్యాన్ని 2.5 GWh నుంచి 6 GWh కు పెంచుతుండటం ఇన్వెస్టర్లలో నమ్మకాన్ని పెంచింది.
అమ్మకాల్లోనూ 'ఓలా' జోరు.. కేవలం టెక్నాలజీ మాత్రమే కాదు.. అమ్మకాల పరంగానూ ఓలా రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. మార్చి నెలలో వాహన రిజిస్ట్రేషన్లు నెలవారీగా 150శాతం పైగా పెరిగాయి. ఫిబ్రవరిలో 3,973 యూనిట్లుగా ఉన్న రిజిస్ట్రేషన్లు, మార్చి నాటికి ఏకంగా 10,117 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి. ఈ బలమైన అమ్మకాల గణాంకాలు షేర్ ధర పరుగుకు గట్టి పునాది వేశాయి.
పాతాళం నుండి 71శాతం కోలుకున్న షేర్: ఓలా ఎలక్ట్రిక్ ప్రయాణం ఒక రోలర్ కోస్టర్ రైడ్లా సాగింది: ఐపీఓ ఎంట్రీ: ఆగస్టు 9, 2024న ₹76 ధరకు మార్కెట్లోకి వచ్చింది. రికార్డు గరిష్టం: కొద్దిరోజులకే (ఆగస్టు 20, 2024) ₹157.53 కు చేరి ఇన్వెస్టర్లను ఊరించింది. భారీ పతనం: ఆ తర్వాత వరుస నష్టాలతో మార్చి 2, 2026 నాటికి ₹21.21 కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయింది. అంటే గరిష్ట స్థాయి నుండి 86.54% పతనమైంది. ప్రస్తుత స్థితి: ఇప్పుడు ఆ కనిష్ట స్థాయి నుండి ఏకంగా 71% పైగా కోలుకుంది. నేడు బీఎస్ఈలో 20% లాభంతో ₹36.34 వద్ద అప్పర్ సర్క్యూట్ను తాకింది.
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల రంగంలో విడిభాగాల కోసం ఇతర దేశాలపై ఆధారపడకుండా, సొంతంగా 'సెల్' తయారీ చేపట్టడం ఓలాకు అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్గా మారింది. సమీకృత ఇంధన పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మిస్తామని కంపెనీ చెబుతున్న మాటలు నిజమవుతుండటంతో, మార్కెట్ నిపుణులు ఈ స్టాక్ వైపు ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు.
