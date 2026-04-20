English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
OLA Electric Stock Crash: భవిష్ గారు.. ట్వీట్లు పక్కన పెట్టి సర్వీస్ సెంటర్లు చూడండి..షేర్లు మళ్లీ భారీ క్రాష్ ..!!

OLA Electric Stock Crash: ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ దిగ్గజ సంస్థ ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్లు సోమవారం మార్కెట్లో భారీగా పతనం అయ్యాయి. వారం ప్రారంభమైన మొదటి రోజే  ట్రేడింగ్ సమయంలోనే సుమారు 3.36శాతం మేర క్షీణించాయి. దీంతో రూ. 39. 45 కనిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. గత కొంత కాలంగా సర్వీస్ సమస్యలు, కస్టమర్ల అసహనం కారణంగా ఈ సంస్థ షేర్లు భారీగా బలహీనపడుతూ వస్తున్నాయి. భారీగా పడిపోతున్న షేర్లు ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళనకు కారణమవుతున్నాయి. 
1 /6

అయితే నేడు సోమవారం రోజంతా స్టాక్ తీవ్ర ఒత్తిడిలోనే ఉంది. ప్రారంభ ట్రేడింగ్ లో స్వల్పంగా పెరిగినా.. ఆ తర్వాత పడిపోవడం ప్రారంభమైంది. ఇది రోజంతా సాగింది. మధ్యాహ్నం స్టాక్ మరింత బలహీనపడింది. తక్కువ స్థాయి వద్దే ట్రేడ్ అవుతూ వచ్చింది. కంపెనీ మునుపటి ముగింపు ధర రూ. 40.82గాఉంది. అంటే షేర్లు 3శాతం పడిపోయినట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. 

2 /6

ఓలా ఎలక్ట్రిక్ మార్కెట్ క్యాప్ సుమారు రూ. 16.51 వేల కోట్లుగా ఉందని అంచనా వేసింది. అయితే కంపెనీ  P/E నిష్పత్తి అందుబాటులో లేదు. ఇది ఇతర కంపెనీల లాభాల పట్ల ఇన్వెస్టర్లు ప్రస్తుతం జాగ్రత్తగా ఉన్నారని సూచిస్తుంది. స్టాక్ 51 వారాల గరిష్ట స్థాయి రూ. 71.25 ఉండగా దాని కనిష్ట స్థాయి రూ.22.25గా ఉంది. 

3 /6

గత ఏడాది కాలంలో స్టాక్ లో గణనీయమైన అస్థిరతను ఎదుర్కొంటోంది. కాగా ఓలా ఎలక్ట్రిక్ అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా తన ఉత్పత్తులపై రూ.50,000 వరకు విలువైన పండుగ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. కంపెనీ దీనికి ఓలా సోనా వీకెండ్ అని పేరు పెట్టింది. ఈ ఆఫర్ కింద, వినియోగదారులు రూ. 50,000 వరకు డిస్కౌంట్లు, EMI ప్రయోజనాలు,  24-క్యారెట్ బంగారు పూత పూసిన భాగాలతో కూడిన ఓలా S1 ప్రో గోల్డ్ ఎడిషన్‌ను గెలుచుకునే అవకాశం పొందుతున్నారు.

4 /6

ఈ ఆఫర్ ఏప్రిల్ 18,  19 తేదీలలో చెల్లుబాటులో ఉంది. ఈ రెండు రోజులలో సాయంత్రం 6 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు  ఓలా రోడ్‌స్టర్ X+ 9.1 kWh ఎలక్ట్రిక్ బైక్‌పై  రూ. 50,000 వరకు డిస్కౌంట్ అందిస్తున్నారు. ఈ డిస్కౌంట్ తర్వాత, ఈ బైక్ ధర రూ. 1,39,999 (ఎక్స్-షోరూమ్) అవుతుంది. అదనంగా, ఈ మోడల్‌పై కంపెనీ ఉచితంగా 8 సంవత్సరాల పొడిగించిన వారంటీని అందించింది. 

5 /6

ఈ బైక్ పరిమిత యూనిట్లలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా, కంపెనీ తన పోర్ట్‌ఫోలియోలోని ఇతర మోడళ్లపై రూ. 40,000 వరకు డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. జెన్ 3 S1 X (2 kWh)  రోడ్‌స్టర్ X (2.5 kWh) ఇప్పుడు రూ. 49,999 (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మరిన్ని వివరాల కోసం, వినియోగదారులు తమకు సమీపంలోని ఓలా డీలర్‌షిప్‌ను సంప్రదించవచ్చు. 

6 /6

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

Next Gallery

