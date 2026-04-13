Ola S1 X Launch: ఓలా నుంచి అదిరిపోయే బడ్జెట్ స్కూటర్.. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ రేంజ్.. ఫీచర్స్ చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే..!!

Ola S1 X Launch: ఎక్కువ మైలేజీ, హై ఫర్ఫామెన్స్, తక్కువ ధరను కోరుకునే వినియోగదారుల కోసం ఓలా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ను లాంచ్ చేసింది. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ రేంజ్ తోపాటు ఫీచర్లు చూస్తే మీరు ఫిదా అవుతారు. ఈ స్కూటర్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
భారత ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ రంగంలో తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న ఓలా ఎలక్ట్రిక్.. ఏప్రిల్ 13వ తేదీ సోమవారం తన సరికొత్త మోడల్ S1 X+ 5.2 kWh ను భారత మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేసింది. స్వదేశీ టెక్నాలజీతో తయారైన ఈ హై-రేంజ్ స్కూటర్.. ఈవీ రంగంలో కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పనుంది.
ఈ స్కూటర్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే.. ఇందులో ఓలా స్వయంగా డెవలప్ చేసిన 4680 భారత్ సెల్ బ్యాటరీ టెక్నాలజీని ఉపయోగించారు. గతంలో కేవలం ప్రీమియం మోడళ్లకే పరిమితమైన ఈ అత్యాధునిక బ్యాటరీని, ఇప్పుడు సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండేలా మాస్ మార్కెట్ మోడల్లో ప్రవేశపెట్టడం విశేషం. ఇది కంపెనీ అంతర్గత పరిశోధన, అభివృద్ధి (R&D) సామర్థ్యానికి నిదర్శనమని పేర్కొంది.
పనితీరు సాంకేతిక ఫీచర్లు: ఓలా S1 X+ 5.2 kWh కేవలం రేంజ్లోనే కాదు, పవర్లో కూడా తిరుగులేదని నిరూపిస్తోంది: మోటార్: ఇందులో శక్తివంతమైన 11 kW మిడ్-డ్రైవ్ మోటార్ అమర్చారు. రేంజ్: ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 320 కి.మీ (IDC) ప్రయాణించవచ్చు. ఇది సుదూర ప్రయాణాలకు కూడా ఎంతో అనుకూలం. వేగం: గంటకు గరిష్టంగా 125 కి.మీ వేగంతో దూసుకుపోతుంది. బ్రేకింగ్: భద్రత కోసం బ్రేక్-బై-వైర్ సిస్టమ్, ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేక్ సౌకర్యం ఉంది.
పరిమిత కాల ఆఫర్.. భారీ ధర తగ్గింపు! ఓలా ఈ కొత్త స్కూటర్ను అత్యంత సరసమైన రూ. 1,29,999 ప్రారంభ ధరతో లాంచ్ చేసింది. అయితే.. ఈ ధర కేవలం ఏప్రిల్ 15, 2026 వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుందని కంపెనీ ప్రకటించింది. కేవలం స్కూటర్లే కాకుండా, తన ఫ్లాగ్షిప్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ రోడ్స్టర్ X+ 9.1 kWh ధరను కూడా రూ. 1,89,999 నుండి ఏకంగా రూ. 1,29,999కి తగ్గిస్తూ కంపెనీ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది.
వర్టికల్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏమిటి? ఓలా ఎలక్ట్రిక్ తన వర్టికల్ ఇంటిగ్రేషన్ మోడల్ను బలోపేతం చేసుకుంటోంది. అంటే బ్యాటరీ సెల్ తయారీ నుండి వాహన డిజైన్ వరకు అన్నీ సొంతంగానే (ఇన్-హౌస్) తయారు చేస్తోంది. తాజాగా లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ (LFP) సెల్ల ఉత్పత్తిని కూడా ప్రారంభించడం ద్వారా ఈవీ పర్యావరణ వ్యవస్థలో ఓలా తన స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంది.