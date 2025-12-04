Old Rs.10 Notes: మీ దగ్గర రూ. 10 విలువ కలిగిన ఈ 3నోట్లు ఉంటే.. రూ. 12 లక్షలు సొంతం..ఇలా అమ్మేయండి..!

Old Rs.10 Notes Sales: గత కొన్ని రోజులుగా కొంత మంది డబ్బున్న ఔత్సాహికలు పాత నోట్లను కలెక్ట్ చేయడం అనేది ఓ హాబిగా పెట్టుకున్నారు. అలా పాత నోట్లను కలెక్ట్ చేసి వారి దగ్గర పెట్టుకుంటున్నారు. తాజాగా రూ. 10 వాల్యూ కలిగిన ఈ 3 నోట్లు ఉంటే మీ అకౌంట్ లో రూ. 12 లక్షలు మీ సొంతం.అయితే వీటిని ఇలా అమ్మండి అంతర్జాతీయంగా డిమాండ్ ఉన్న ఈ నోట్లను విక్రయించే ముందు మార్గదర్శకాలు తెలుసుకోవడం అత్యవసరం.
మీ ఇంట్లో కూడా 10 రూపాయల వాల్యూ ఉన్న నోటు ఉంటే మీరు దాన్ని రూ. 4 లక్షల రూపాయలకు అమ్మేయవచ్చు. ఈ నోట్లను విక్రయించే పద్ధతి చాలా ఈజీ. పాత నోట్లు, నాణేలు అమ్మడం ద్వారా లక్షల రూపాయలు సంపాదించాలనే తమ కలను నిజం చేసుకున్నారు. అయితే చాలా మందికి తమ దగ్గరున్న నోట్లను ఎలా అమ్మాలో తెలియదు. ఈ 10 రూపాయల నోటును అమ్మే ముందు, మీరు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను తెలుసుకోవాలి.
ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో డిమాండ్ పెరుగుతున్న పది రూపాయల నోటు యొక్క లక్షణాలు. మీరు 10 రూపాయల నోటు యొక్క ప్రత్యేకతలను తెలుసుకోవాలి. అన్నింటిలో మొదటిది, నోటుపై సీరియల్ నంబర్ 786 లేదా 111 లేదా 999 నంబర్లు ఉన్న వాటికి డిమాండ్ ఉంది. దీనితో పాటు, మహాత్మా గాంధీ ఫోటోను నోటుపై ఉండాలి. దీనితో పాటు, అశోక స్తంభంతో పాటు స్వచ్ఛ భారత్ లోగో ఉండాలి. నోటు వెనుక భాగంలో కోణార్క్ సూర్యదేవాలయం చిత్రం ఉండాలి. ఇది దేశ సాంస్కృతిక వారసత్వాన్నిసూచిస్తుంది. ఇలాంటి సిరీస్ ఉన్న రూ. 10 ఒక్కో నోటును నాలుగు లక్షలకు వరకు అమ్మవచ్చు. మూడు నోట్లు మీ దగ్గర ఉంటే రూ. 12 లక్షలు మీ అకౌంట్ లో పడినట్టే. అమ్మవచ్చు.
ఈ నోట్లను అమ్మడానికి, మొదట మీరు Quikr వెబ్సైట్లో విక్రేతగా నమోదు చేసుకోవాలి. తర్వాత మీరు నోటు యొక్క చిత్రాన్ని తీసి అప్లోడ్ చేయాలి. తర్వాత కస్టమర్ మిమ్మల్ని స్వయంగా సంప్రదిస్తారు. తర్వాత మీరు కస్టమర్తో మాట్లాడటం ద్వారా దానిని అమ్మవచ్చు.
గమనిక: అంతర్జాతీయంగా డిమాండ్ ఉన్న ఈ నోట్లను విక్రయించే ముందు, మార్గదర్శకాలను తెలుసుకొని చేస్తే మంచింది. చాలా సార్లు, దురాశ మీ జేబులో డబ్బు కోల్పోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఆన్లైన్ ప్రపంచంలో మోసపోయే కేసులే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. RBI ఏ సంస్థను నోట్లను విక్రయించడానికి లేదా కొనడానికి అనుమతించదు. మీరు మోసానికి గురైతే, దానికి మీరే బాధ్యత వహించాలి. అందువల్ల, నోట్లను విక్రయించే ముందు మీరు జాగ్రత్తగా అడుగు వేయాలి.